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«Ворог буде тікати». Банкова розповіла, яка зброя потрібна ЗСУ для контрнаступу

Альона Боженко
glavcom.ua
«Ворог буде тікати». Банкова розповіла, яка зброя потрібна ЗСУ для контрнаступу
Подоляк розповів, що треба ЗСУ для контрнаступу
фото із відкритих джерел

Українські військові потребують танків та БТРів

Україна прагне мінімізувати втрати під час контрнаступу. Для цього армії необхідно багато бронетехніки. Про це повідомив радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк, передає «24 канал».

Подоляк зауважив, що потрібно щонайменше 500-700 танків і БТРів. Це дозволить ЗСУ швидко пересуватись окупованими територіями. Необхідні також певні ракети певної дальності: 100 плюс км, а краще – 200 плюс км.

«Таким чином ми дуже швидко знищимо залишки логістичної інфраструктури росіян, завдяки яким вони й воюють. Також ми знищимо все, що дозволяє Росії вбивати наших військових. Ворог буде деморалізований остаточно і буде тікати з нашої території», – запевнив радник голови президентського офісу.

Він зазначив, що окупанти вже тікають з української землі. Так, члени ПВК «Вагнер» втекли з Бахмута після багатьох невдалих спроб захопити місто.

Разом з тим за словами радника, у країни-агресорки є й проблеми зі снарядами, ракетами та дронами.

«В Росії на порядку денному питання – чим воювати, а не ким. За цей час вони втратили навіть інструкторів, які б мали злагодити цих мобілізованих і зробити з них більш-менш боєздатні загони», – повідомив Подоляк.

Подоляк зазначив, що мобілізація в Росії не припинялась, адже спершу був призов на військову службу, прихована мобілізація, відкрита часткова мобілізація, яка триває і досі.  

«Питання не в кількості мобілізованих – у них і так велика армія, яка нараховує, за їхніми заявами, 1 мільйон 17 тисяч осіб. Але проблема в тому, чи отримують мобілізовані злагодження, амуніцію, зброю. А все це є дуже дефіцитним в Росії», – звернув увагу радник голови ОП.

Нагадаємо, триває 318-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Попри оголошений так званий «режим припинення вогню», російські окупанти продовжують обстрілювати позиції наших підрозділів з танків, мінометів та ствольної артилерії.

Теги: окупанти ЗСУ зброя армія військові радник Михайло Подоляк ворог

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