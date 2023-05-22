Президент Бразилії заявив, що його засмутив Зеленський

Луїс Інасіу Лула да Сілва розкритикував Байдена за заяву про те, що війна в Україні має завершитися капітуляцією Росії

Очільник Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва заявив, що президент України Володимир Зеленський не прийшов на заплановану з ним двостроронню зустріч під час саміту «Великої сімки» у Японії. Про це передає Globo.

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«Було призначено двосторонню зустріч з Україною. Ми чекали та отримали інформацію про те, що вони затримуються. Тим часом я прийняв президента В'єтнаму. Коли він поїхав, Україна не з'явилася. У Зеленського безумовно була інша зустріч. Я не був розчарований, я був засмучений, бо хотів би зустрітися з ним. Зеленський дорослий і знає, що робить», – розповів Лула да Сілва.

Президент також розкритикував лідера США Джо Байдена за заяву про те, що війна в Україні має завершитися капітуляцією Росії.

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Зеленський ж повідомив, що не зміг зустрітися із президентом Бразилії Луїсом Інасіо Лула да Сілвою на саміті G7 у Хіросімі через розклад.

Раніше президент Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва, який раніше пропонував Києву відмовитися від Криму заради миру та закликав США припинили заохочувати війну, заявив, що не прагне комусь догодити, а намагається знайти так звану третю альтернативу, яка б повернула мир в Україну.

Також президент Бразилії закликав США припинити заохочувати війну в Україні. «Сполученим Штатам необхідно припинити заохочувати війну і почати говорити про мир. Європейський Союз повинен почати говорити про мир», – заявив президент Луїс Інасіа Лула да Сілва наприкінці свого візиту до Китаю.