Президент Бразилії закликав США припинити заохочувати війну в Україні
Президент Бразилії заявив, що Європейський Союз має почати говорити про мир
Президент Бразилії Луїз Інасіо Лула да Сілва під час візиту до Китаю, де він зустрівся з лідером КНР, заявив, що міжнародне зможе «переконати» президентів Росії та України, що «мир в інтересах усього світу». Про це повідомляє The Guardian.
«Сполученим Штатам необхідно припинити заохочувати війну і почати говорити про мир. Європейський Союз повинен почати говорити про мир», – заявив президент Бразилії наприкінці візиту до Китаю.
Візит президента Бразилії до Китаю був спрямований на зміцнення зв'язків, а також аби поширити повідомлення про те, що Бразилія нібито повертається як ключовий гравець на світовій арені. The Guardian повідомляє, що Бразилія намагається балансувати між зв'язками з Пекіном та Вашингтоном. Перед візитом до Китаю, цим Лула да Сілва зустрівся з Джо Байденом.
Незадовго до поїздки до Китаю, президент Бразилії запропонував створити групу країн-посередників у питанні війни Росії проти України. Тоді він наголосив, що обговорить це питання у Пекіні.
У Китаї йому поставили питання щодо прогресу цієї ініціативи, проте Лула да Сілва не надав подробиць.
«Важливо мати терпіння, щоб розмовляти з Путіним і Зеленським. Але перш за все необхідно переконати зупинитися країни, які постачають зброю, розпалюють війну», – сказав він.
Нагадаємо, що Бразилія відмовила Україні у постачанні зброї, і натомість наполягає на посередництві в мирних переговорах. «Я не хочу вступати у війну. Я хочу закінчити війну», – сказав президент Бразилії.
Коментарі — 0