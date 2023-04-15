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Президент Бразилії закликав США припинити заохочувати війну в Україні

Софія Сидоренко
glavcom.ua
Президент Бразилії закликав США припинити заохочувати війну в Україні
Президент Бразилії виголосив заяву під час візиту до Китаю
фото: slovoidilo.ua

Президент Бразилії заявив, що Європейський Союз має почати говорити про мир

Президент Бразилії Луїз Інасіо Лула да Сілва під час візиту до Китаю, де він зустрівся з лідером КНР, заявив, що міжнародне зможе «переконати» президентів Росії та України, що «мир в інтересах усього світу». Про це повідомляє The Guardian.

«Сполученим Штатам необхідно припинити заохочувати війну і почати говорити про мир. Європейський Союз повинен почати говорити про мир», – заявив президент Бразилії наприкінці візиту до Китаю.

Візит президента Бразилії до Китаю був спрямований на зміцнення зв'язків, а також аби поширити повідомлення про те, що Бразилія нібито  повертається як ключовий гравець на світовій арені. The Guardian повідомляє, що Бразилія намагається балансувати між зв'язками з Пекіном та Вашингтоном. Перед візитом до Китаю, цим Лула да Сілва зустрівся з Джо Байденом.

Незадовго до поїздки до Китаю, президент Бразилії запропонував створити групу країн-посередників у питанні війни Росії проти України. Тоді він наголосив, що обговорить це питання у Пекіні. 

У Китаї йому поставили питання щодо прогресу цієї ініціативи, проте Лула да Сілва не надав подробиць.

«Важливо мати терпіння, щоб розмовляти з Путіним і Зеленським. Але перш за все необхідно переконати зупинитися країни, які постачають зброю, розпалюють війну», – сказав він.

Нагадаємо, що Бразилія відмовила Україні у постачанні зброї, і натомість наполягає на посередництві в мирних переговорах. «Я не хочу вступати у війну. Я хочу закінчити війну», – сказав президент Бразилії.

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Теги: Бразилія президент Європейський союз росія США

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