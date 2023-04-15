Президент Бразилії закликав США припинити заохочувати війну в Україні

Президент Бразилії виголосив заяву під час візиту до Китаю

Президент Бразилії заявив, що Європейський Союз має почати говорити про мир

Президент Бразилії Луїз Інасіо Лула да Сілва під час візиту до Китаю, де він зустрівся з лідером КНР, заявив, що міжнародне зможе «переконати» президентів Росії та України, що «мир в інтересах усього світу». Про це повідомляє The Guardian.

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«Сполученим Штатам необхідно припинити заохочувати війну і почати говорити про мир. Європейський Союз повинен почати говорити про мир», – заявив президент Бразилії наприкінці візиту до Китаю.

Візит президента Бразилії до Китаю був спрямований на зміцнення зв'язків, а також аби поширити повідомлення про те, що Бразилія нібито повертається як ключовий гравець на світовій арені. The Guardian повідомляє, що Бразилія намагається балансувати між зв'язками з Пекіном та Вашингтоном. Перед візитом до Китаю, цим Лула да Сілва зустрівся з Джо Байденом.

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Незадовго до поїздки до Китаю, президент Бразилії запропонував створити групу країн-посередників у питанні війни Росії проти України. Тоді він наголосив, що обговорить це питання у Пекіні.

У Китаї йому поставили питання щодо прогресу цієї ініціативи, проте Лула да Сілва не надав подробиць.

«Важливо мати терпіння, щоб розмовляти з Путіним і Зеленським. Але перш за все необхідно переконати зупинитися країни, які постачають зброю, розпалюють війну», – сказав він.

Нагадаємо, що Бразилія відмовила Україні у постачанні зброї, і натомість наполягає на посередництві в мирних переговорах. «Я не хочу вступати у війну. Я хочу закінчити війну», – сказав президент Бразилії.