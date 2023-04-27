У Бразилії створили прикметник на честь легендарного Пеле: яке в нього значення
Мовознавці розповіли, у якому контексті слід використовувати нове слово
Оголошення словника Міхаеліса в середу є частиною кампанії, яка зібрала понад 125 000 тис підписів, щоб вшанувати покійного великого футболіста.
У словнику бразильської мови з'явився прикметник на честь легендарного футболіста Пеле. Слово «Pelé» у Бразилії тепер можна використовувати для опису певної незрівнянної, виняткової чи унікальної людини.
Про це повідомляє агенція Associated Press.
Мовознавці навели приклади того, як можна використовувати новий прикметник: він – Пеле баскетболу, вона – Пеле тенісу, вона – Пеле бразильського театру, він – Пеле медицини.
Оголошення словника Міхаеліса в середу є частиною кампанії, яка зібрала понад 125 000 підписів, щоб вшанувати вплив покійного великого футболіста за межі його спорту.
Нагадаємо, Пеле помер на 82-му році життя після тривалої боротьби з раковою хворобою. У Бразилії через його смерті оголосили траур на три дні.
Пеле (Едсон Арантіс ду Насіменту) виступав на професійному рівні за клуби «Сантос» (1956-1974) та «Нью-Йорк Космос» (1975-1977). У складі збірної Бразилії нападник провів 92 матчі та забив 77 голів. Він є єдиним футболістом в історії, який під час ігрової кар'єри тричі ставав чемпіоном світу (1958, 1962, 1970).
Він є найкращим спортсменом XX століття за версією Міжнародного олімпійського комітету, а також найкращим футболістом минулого століття за версією цілої низки інших організацій та ЗМІ.
Згідно з дослідженням International Federation of Football History & Statistics (IFFHS), бразилець замикає топ-3 найкращих бомбардирів на офіційних турнірах вищого рівня (762 голи) слідом за Ліонелем Мессі і лідируючим Кріштіану Роналду. З урахуванням товариських поєдинків за всі команди Пеле відзначився 1283 забитими м'ячами.
У 1995-1998 роках легендарний футболіст обіймав посаду міністра спорту Бразилії.
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