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Президент Бразилії шукає «третю альтернативу» для завершення війни в Україні

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Президент Бразилії шукає «третю альтернативу» для завершення війни в Україні
Президент Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва
фото: Reuters

Політик, що прославився скандальними заявами, вкотре заговорив про намір посадити Україну та РФ за стіл переговорів

Президент Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва, який раніше пропонував Києву відмовитися від Криму заради миру та закликав США припинили заохочувати війну, заявив, що не прагне комусь догодити, а намагається знайти так звану третю альтернативу, яка б повернула мир в Україну. Його слова цитує Reuters.

«Я хочу знайти третю альтернативу, яка полягає в побудові миру (в Україні – «Главком»)», – заявив бразильський президент.

Він додав, що його мета – «створення шляху», який би посадив Україну та РФ за стіл переговорів.  

Нагадаємо, що Міністерство закордонних справ України запросило президента Бразилії відвідати Україну, аби зрозуміти справжні причини та сутність російської агресії та її наслідки для глобальної безпеки. Лула да Сілва відповів на запрошення: в Україну вирушить спеціальний помічник президента Бразилії з міжнародних питань Селсу Аморім.

Як повідомлялося, президент Бразилії закликав США припинити заохочувати війну в Україні. «Сполученим Штатам необхідно припинити заохочувати війну і почати говорити про мир. Європейський Союз повинен почати говорити про мир», – заявив президент Луїс Інасіа Лула да Сілва наприкінці свого візиту до Китаю. 

Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі зазначив, що заяви президента Бразилії є підіграванням пропаганді Росії та Китаю

Президент Бразилії не раз відзначився скандальними заявами. Так, обговорюючи з колегами з Китаю та Об'єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ) посередницькі зусилля у врегулюванні війни в Україні як один із варіантів він запропонував створити формат на кшталт G20 для вирішення ситуації

Також Лула да Сілва під час спілкування з журналістами 6 квітня запропонував Україні віддати Росії Крим.

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Теги: президент Бразилія Україна війна

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