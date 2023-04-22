Президент Бразилії відповів на пропозицію відвідати Україну

Лула да Сілва відправляє в Україну свого помічника

Спеціальний помічник президента Бразилії з міжнародних питань Селсу Аморім має вирушити в Україну за дорученням бразильського лідера Луїса Інасіа Лулу да Сілви. Про це повідомив голова генерального секретаріату адміністрації президента Бразилії (у ранзі міністра) Марсі Маседу.

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Раніше Міністерство закордонних справ запросило президента Бразилії відвідати Україну, аби зрозуміти справжні причини та сутність російської агресії та її наслідки для глобальної безпеки.

Українське Міністерство закордонних справ уважно спостерігає за «мирними ініціативами» президента Бразилії Луїса Інасіа Лули да Сілви щодо завершення війни. Проте закликає не ставитися однаково до країни-агресорки та сторони, яка від неї захищається.

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Як повідомлялося, президент Бразилії закликав США припинити заохочувати війну в Україні. «Сполученим Штатам необхідно припинити заохочувати війну і почати говорити про мир. Європейський Союз повинен почати говорити про мир», – заявив президент Луїс Інасіа Лула да Сілва наприкінці свого візиту до Китаю.

Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі зазначив, що заяви президента Бразилії є підіграванням пропаганді Росії та Китаю.

Президент Бразилії не раз відзначився скандальними заявами. Так, обговорюючи з колегами з Китаю та Об'єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ) посередницькі зусилля у врегулюванні війни в Україні як один із варіантів він запропонував створити формат на кшталт G20 для вирішення ситуації.

Також Лула да Сілва під час спілкування з журналістами 6 квітня запропонував Україні віддати Росії Крим.