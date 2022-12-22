Президент Вірменії визнав безпорадність російських військових у Карабасі 

Пашинян заявив, що російські «миротворці» не виконують своїх функцій

«Миротворчий контингент Росії» у Нагірному Карабаху не виконує своїх функцій відповідно до заяви від 9 листопада 2020 року, вважає прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян. Про це глава уряду Вірменії заявив на засіданні кабміну, пишуть російські ЗМІ.

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Як зазначив Пашинян, через блокаду Азербайджаном Лачинського коридору у Нагірному Карабаху склалася напружена гуманітарна ситуація. За словами прем'єра, населенню не вистачає деяких товарів першої потреби, зокрема продовольства.

«Де-факто виходить, що свої зобов'язання, зафіксовані тристороннім документом, а саме щодо контролю над (Лачинським – ред.) коридором не виконує і російський миротворчий контингент. Звичайно, таке відбувається в результаті незаконних дій Азербайджану, але ситуація від цього не змінюється, оскільки ключовий сенс перебування російських миротворців полягає у недопущенні незаконних дій», – сказав Пашинян.

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Натомість кремлівський диктатор Володимир Путін наприкінці жовтня заявляв, що росіяни належним чином виконують свою місію в Нагірному Карабаху.

Нагадаємо, в листопаді 2020 року Росія, Вірменія та Азербайджан після загострення у Нагірному Карабаху підписали угоду про припинення воєнних дій у зоні конфлікту. Єреван та Баку висловили згоду на розміщення «російських миротворчих сил» на цій території. За умовами угоди вздовж лінії зіткнення та вздовж Лачинського коридору розмістили так званих «миротворців РФ».

До слова, у листопаді прем'єр-міністр республіки Нікол Пашинян виступив із заявою про визнання спірної території частиною Азербайджану. «Міжнародне співтовариство, зокрема Вірменія, визнають Нагірний Карабах частиною Азербайджану», – заявив прем'єр-міністр республіки Нікол Пашинян.

Влітку Росія передала Азербайджану контроль над Лачинським коридором.