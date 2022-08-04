Ситуація у Нагірному Карабаху: у Пашиняна з’явились питання до російських «миротворців»

Прем’єр Вірменії незадоволений тим, як виконують свою роботу російські «миротворці»

Події в Нагірному Карабаху викликали у вірменської громадськості низку запитань до російського військового контингенту, розташованого в регіоні. Про це прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян сказав на засіданні уряду, повідомляє News.am.

Вірменський прем’єр назвав присутність російських «миротворців» ключовим фактором забезпечення безпеки карабахських вірменів.

«Але низка подій, що відбулися в Нагірному Карабаху з листопада 2020 року, у тому числі події останніх днів, викликали у вірменської громадськості питання щодо змісту та характеру миротворчої операції у Нагірному Карабаху», – сказав він.

Пашинян наголосив, що вкрай необхідним стає коригування деталей «миротворчої операції» в Нагірному Карабаху.

«І необхідність була від початку. Але цьому перешкоджав Азербайджан, відмовляючись підписувати мандат миротворчого контингенту, тоді як Вірменія підписала. Очікуємо, що підписаний у двосторонньому форматі цей мандат діятиме у повному форматі», – сказав Пашинян.

Прем’єр Вірменії зазначив, що для повної реалізації «миротворчого мандата» достатньо підписів Єревана та Москви. Він запропонував вжити заходів для міжнародного затвердження цього мандата або наділити «миротворців» ширшим міжнародним мандатом.

Друга карабаська війна – бойові дії між Азербайджаном і Вірменією в Нагірному Карабаху, які тривали з 27 вересня по 10 листопада 2020 року. Шеститижнева війна тоді забрала життя понад 6500 людей. Після інтенсивних зіткнень 9 листопада було укладено угоду між Азербайджаном, Вірменією і Росією про припинення війни від 10 листопада. Згідно з угодою, Вірменія передала Азербайджану частину територій, які контролювала десятиліттями, а Росія направила «миротворчий контингент» для нагляду за перемир’ям.

Як відомо, 3 серпня Міністерство оборони Азербайджану підтвердило наступальну операцію в районі Нагірного Карабаху, в результаті якої війська змогли зайняти кілька висот. Азербайджан заявив, що провів військову операцію «Відплата» у відповідь на провокації Вірменії та порушення мирних домовленостей від 10 листопада 2020 року.

Нагадаємо, 3 серпня у Лачинському коридорі в Нагірному Карабаху, на кордоні Азербайджану та Вірменії, відбулися обстріли. Ворогуючі сторони обмінялися звинуваченнями у порушенні режиму припинення вогню та заявили про загиблих і поранених внаслідок обстрілів.

Додамо, що у липні президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що представники російського Міноборони порушили надані гарантії щодо Нагірного Карабаху. РФ обіцяла, що забезпечить виведення вірменських військових із Карабаху до червня, але ця домовленість не була виконана.

Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян у травні на засіданні президентів країн військової організації ОДКБ розкритикував неналежну підтримку Єревану у війні з Азербайджаном.