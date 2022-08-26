Росія передає Азербайджану контроль над Лачинським коридором

РФ передає Азербайджану контроль над коридором, що з'єднує Вірменію та невизнаний Карабах

РФ передає Азербайджану контроль над коридором, що з'єднує Вірменію та невизнаний Карабах

Російські військові в середу розпочали демонтаж блокпостів, встановлених уздовж так званого Лачинського коридору – він з'єднує Вірменію з невизнаною Нагірно-Карабаською республікою, окупованою територією Азербайджану. Про це повідомляє азербайджанська агенція АРА.

У середу розпочався демонтаж постів, встановлених на в'їзді до Лачинського коридору та вздовж дороги з боку Губадлинського району, контрольно-пропускних пунктів, споруд, де проживають російські військовослужбовці.

Водночас військові РФ, які мають у регіоні офіційний статус миротворців, тимчасово продовжать службу на новому коридорі, прокладеному Азербайджаном відповідно до угоди з Вірменією після шеститижневої війни 2020 року.

Азербайджанські чиновники стверджують, що проїзд цим коридором стане доступним найближчого тижня.

У четвер вірменське населення почало виїжджати з міста Лачин та сіл Забух та Сус, розташованих уздовж Лачинського коридору.

Нагадаємо, Лачинський коридор – це єдиний наземний шлях, який сполучає Вірменію з адміністративним центром невизнаної Нагірно-Карабахської республіки Степанакертом (Ханкенді). При цьому сам Лачин із коридором контролювали російські військові.

За угодою, укладеною між Вірменією та Азербайджаном після війни у ​​Нагірному Карабаху у 2020 році, обидві країни мали побудувати дороги в обхід Лачинського коридору протягом трьох років.

Азербайджан уже здав свій маршрут в експлуатацію і, як наслідок, зажадав від Вірменії зробити те саме, а від Росії – вплинути на Єреван і вивести своїх «миротворців». Зрештою, це призвело до ескалації в серпні, коли азербайджанські війська закріпили свої позиції.

Нагадаємо, на початку серпня Росія здала Азербайджану стратегічну висоту на території Карабаху.

Вірменський мілітарний портал звинуватив у здачі території російський «миротворчий» контингент, який мав контролювати ці висоти після Другої карабаської війни.

Друга карабаська війна – бойові дії між Азербайджаном і Вірменією в Нагірному Карабаху, які тривали з 27 вересня по 10 листопада 2020 року. Шеститижнева війна тоді забрала життя понад 6500 людей. Після інтенсивних зіткнень 9 листопада було укладено угоду між Азербайджаном, Вірменією і Росією про припинення війни від 10 листопада. Згідно з угодою, Вірменія передала Азербайджану частину територій, які контролювала десятиліттями, а Росія направила «миротворчий контингент» для нагляду за перемир’ям.

«Однозначно можна сказати одне, що російські «миротворці» не можуть забезпечити свою безпеку, не те що мирного вірменського населення в Нагірному Карабасі», – бідкаються автори Armenian Military Portal.

Нагадаємо, 4 серпня невдоволення російськими «миротворцями» висловив і прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян.

Як відомо, 3 серпня Міністерство оборони Азербайджану підтвердило наступальну операцію в районі Нагірного Карабаху, в результаті якої війська змогли зайняти кілька висот. Азербайджан заявив, що провів військову операцію «Відплата» у відповідь на провокації Вірменії та порушення мирних домовленостей від 10 листопада 2020 року.

Того ж дня у Лачинському коридорі в Нагірному Карабаху, на кордоні Азербайджану та Вірменії, відбулися обстріли. Ворогуючі сторони обмінялися звинуваченнями у порушенні режиму припинення вогню та заявили про загиблих і поранених внаслідок обстрілів.

Додамо, що у липні президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що представники російського Міноборони порушили надані гарантії щодо Нагірного Карабаху. РФ обіцяла, що забезпечить виведення вірменських військових із Карабаху до червня, але ця домовленість не була виконана.

Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян у травні на засіданні президентів країн військової організації ОДКБ розкритикував неналежну підтримку Єревану у війні з Азербайджаном.