Росія здала Азербайджану стратегічну висоту на території Карабаху (відео)

Військові підняли прапор Азербайджану на стратегічній висоті у Нагірному Карабаху, де раніше дислокувалися російські «миротворці»

Азербайджанські війська зайняли гору Буздух та сусідні висоти

Армія Азербайджану відвоювала частину території, яка досі перебуває під контролем невизнаної Нагірно-Карабаської республіки. Про це з посиланням на міністерство оборони повідомляє азербайджанське видання Report.

Йдеться про стратегічно важливу з військової точки зору гору Буздух. Військові підняли азербайджанський прапор на вершині гори.

Крім самої гори, азербайджанська армія взяла під власний контроль і сусідні висоти. Це відбулося, як заявило міністерство оборони Азербайджану, «внаслідок уточнень, проведених нашими підрозділами на території».

Вірменський мілітарний портал звинуватив у здачі території російський «миротворчий» контингент, який мав контролювати ці висоти після Другої карабаської війни.

Друга карабаська війна – бойові дії між Азербайджаном і Вірменією в Нагірному Карабаху, які тривали з 27 вересня по 10 листопада 2020 року. Шеститижнева війна тоді забрала життя понад 6500 людей. Після інтенсивних зіткнень 9 листопада було укладено угоду між Азербайджаном, Вірменією і Росією про припинення війни від 10 листопада. Згідно з угодою, Вірменія передала Азербайджану частину територій, які контролювала десятиліттями, а Росія направила «миротворчий контингент» для нагляду за перемир’ям.

«Однозначно можна сказати одне, що російські «миротворці» не можуть забезпечити свою безпеку, не те що мирного вірменського населення в Нагірному Карабасі», – бідкаються автори Armenian Military Portal.

Нагадаємо, 4 серпня невдоволення російськими «миротворцями» висловив і прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян.

Як відомо, 3 серпня Міністерство оборони Азербайджану підтвердило наступальну операцію в районі Нагірного Карабаху, в результаті якої війська змогли зайняти кілька висот. Азербайджан заявив, що провів військову операцію «Відплата» у відповідь на провокації Вірменії та порушення мирних домовленостей від 10 листопада 2020 року.

Того ж дня у Лачинському коридорі в Нагірному Карабаху, на кордоні Азербайджану та Вірменії, відбулися обстріли. Ворогуючі сторони обмінялися звинуваченнями у порушенні режиму припинення вогню та заявили про загиблих і поранених внаслідок обстрілів.

Додамо, що у липні президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що представники російського Міноборони порушили надані гарантії щодо Нагірного Карабаху. РФ обіцяла, що забезпечить виведення вірменських військових із Карабаху до червня, але ця домовленість не була виконана.

Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян у травні на засіданні президентів країн військової організації ОДКБ розкритикував неналежну підтримку Єревану у війні з Азербайджаном.