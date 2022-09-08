Принц Чарльз став королем Карлом III

Після смерті королеви за законом новим монархом стає її старший син Чарльз

Прем'єр-міністр Великої Британії Ліз Трасс повідомила, що набравши статусу короля після смерті матері, принц Чарльз взяв ім'я Карл III.

Нагадаємо, 8 вересня Букінгемський палац повідомив про смерть Єлизавети II, вона правила країною понад 70 років і померла у віці 96 років.

Після смерті королеви за законом новим монархом стає її старший син Чарльз, якому у листопаді виповниться 74 роки. У статусі короля він мав узяти нове ім'я.

Його дружина, 75-річна Камілла, стане королевою-консортом (це означає, що дружина короля має рівний із ним соціальний статус і має жіночий еквівалент його монархічного титулу).

Трас назвала смерть Єлизавети II величезним шоком для країни та світу. За її словами, Єлизавета ІІ була душею Сполученого Королівства.

Ліз Трасс закликала народ Британії згуртуватися навколо нового короля і допомогти йому скласти присягу.

«Боже, бережи короля» – Ліз Трасс озвучила нові слова, які відтепер будуть з жителями Великої Британії.

Раніше цього ж дня лікарі Єлизавети II заявляли, що стурбовані станом її здоров’я. У зв’язку з цим вони рекомендували королеві залишатись під медичним наглядом. «Після подальшого обстеження сьогодні вранці лікарі королеви стурбовані станом здоров'я Її Величності та рекомендували їй залишатися під медичним наглядом», – зазначалося у повідомленні. Водночас у дописі повідомлялось, що Єлизавета як і раніше «почувається комфортно» та нині перебуває у своїй резиденції Балморал. За даними британських ЗМІ, до неї у резиденцію приїхали син Єлизавети принц Чарльз і онук принц Вільям.

Наступним монархом Великої Британії стане її старший син – 73-річний принц Чарльз.