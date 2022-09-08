Смерть Єлизавети ІІ: що відбувається у Великій Британії (відео)

Над Букінгемським палацом приспустили державний прапор

У віці 96 років у шотландському замку Балморал померла королева Великої Британії Єлизавета II.

Так зараз виглядає сайт королівської родини.

Тим часом, над Букінгемським палацом приспустили державний прапор Великої Британії. Перед будівлею почали збиратися люди.

Нагадаємо, королева Великої Британії Єлизавета II померла сьогодні, 8 вересня, у віці 96 років.

Раніше цього ж дня лікарі Єлизавети II заявляли, що стурбовані станом її здоров’я. У зв’язку з цим вони рекомендували королеві залишатись під медичним наглядом.