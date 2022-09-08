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Смерть Єлизавети ІІ: що відбувається у Великій Британії (відео)

Надія Карбунар
glavcom.ua
Смерть Єлизавети ІІ: що відбувається у Великій Британії (відео)
Після новин пропогане самопочуття королеви британці розпочали збиратися біля замку Балморал
фото з відкритих джерел

Над Букінгемським палацом приспустили державний прапор

У віці 96 років у шотландському замку Балморал померла королева Великої Британії Єлизавета II.

Смерть Єлизавети ІІ: що відбувається у Великій Британії (відео) фото 1

Так зараз виглядає сайт королівської родини.

Тим часом, над Букінгемським палацом приспустили державний прапор Великої Британії. Перед будівлею почали збиратися люди.

Нагадаємо, королева Великої Британії Єлизавета II померла сьогодні, 8 вересня, у віці 96 років.

Раніше цього ж дня лікарі Єлизавети II заявляли, що стурбовані станом її здоров’я. У зв’язку з цим вони рекомендували королеві залишатись під медичним наглядом. 

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Теги: відео прапор Королева Єлизавета II Велика Британія

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