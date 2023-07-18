Припинення «зернової угоди»: чи готові США супроводжувати кораблі з українським зерном

Здійснювати транспортування зерна в обсягах Чорноморської ініціативи буде неможливо

Адміністрація США вважає, що вивезення українського зерна сухопутним шляхом буде менш ефективним, ніж морем у рамках Чорноморської зернової ініціативи, водночас не розглядає варіанта супроводу вантажних суден військовими кораблями. Про це заявив представник американської Ради національної безпеки Джон Кірбі.

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«Єдиний варіант, який є, – це перевозити сушею, залізницею, вантажним транспортом. Звісно, сушею нині перевозять в Україні все... Це важче, менш ефективно», – сказав він.

Кірбі зазначив, що США докладуть максимум зусиль, щоб допомогти Україні вивозити зерно. Водночас він визнав, що здійснювати транспортування в обсягах Чорноморської ініціативи буде неможливо.

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«Ні, це не стало варіантом, який активно просувається», – додав він.

Нагадаємо, 17 липня Кремль заявив, що припиняє зернову угоду.

Зокрема канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що відмова Росії продовжити угоду, яка дозволяла Україні експортувати зерно зі своїх чорноморських портів протягом останнього року, означає поганий сигнал для решти світу.

До слова, Росія також скасовує гарантії безпеки судноплавства в Чорному морі, а також виходить зі Спільного координаційного центру в Стамбулі через припинення «зернової угоди». Кремль заявив, що Захід нібито не виконує «обіцяних домовленостей» щодо експорту російського аміаку, а також не перепідключає «Россільгоспбанк» до системи Swift.