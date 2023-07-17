Шольц висловив занепокоєння щодо відмови Росії продовжити «зернову угоду»

Канцлер Німеччини зазначив, що всі розуміють, що за цим стоять дії, які багато в чому пов'язані з тим, що Росія не відчуває себе відповідальною за добре співіснування у світі

Відмова Росії продовжити угоду, яка дозволяла Україні експортувати зерно зі своїх чорноморських портів протягом останнього року, означає поганий сигнал для решти світу. Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, повідомляє The Economic Times.

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«Той факт, що Росія не хоче продовжувати зернову угоду, є поганим сигналом … решті світу», – сказав Шольц на дводенному саміті у Брюсселі.

«Але кожен зрозуміє, що за цим стоїть, а саме дії, які багато в чому пов'язані з тим, що Росія не відчуває себе відповідальною за добре співіснування у світі», - сказав він.

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Нагадаємо, Кремль припиняє зернову угоду. Зазначається, що РФ «негайно повернеться до зернової угоди як тільки її домовленості будуть виконані».

Крім того, представниця Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова заявила, що Росія сьогодні офіційно повідомила Туреччину та Україну, секретаріат ООН про заперечення проти продовження зернової угоди.

17 липня, міністр іноземних справ Дмитро Кулеба проводить у штаб-квартирі ООН в Нью-Йорку термінові консультації через вихід РФ із «зернової угоди».

До слова, Росія також скасовує гарантії безпеки судноплавства в Чорному морі, а також виходить зі Спільного координаційного центру в Стамбулі через припинення «зернової угоди». Кремль заявив, що Захід не виконує «обіцяних домовленостей» щодо експорту російського аміаку, а також не перепідключає «Россільгоспбанк» до системи Swift.