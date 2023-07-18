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Що буде із «зерновою угодою» після виходу Росії: пояснення Мінагрополітики

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Що буде із «зерновою угодою» після виходу Росії: пояснення Мінагрополітики
Судна, які перевозять зерно, можуть бути застраховані
фото ілюстративне

Порядок дії страхового фонду вже затверджено Кабміном

Україна створила страховий фонд на випадок виходу країни-окупанта із «зернової угоди». Відомо, що наразі він налічує щонайменше 20 млрд грн. Про це заявив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький в ефірі телемарафону.

«У бюджеті поточного року дійсно передбачена стаття у розмірі 20 млрд грн, яка може бути застосована для компенсації втрат у рамках здійснення зернових перевезень Чорним морем у разі відсутності гарантій від країни-агресора», – заявив Висоцький.

Заступник міністра зазначив, що порядок дії такого страхового фонду вже було затверджено Кабміном. Там зазначено, що можуть бути застраховані судна, які перевозять зерно, і що рішення про надання компенсацій аналізується та може ухвалюватися урядом.

«Наразі деталі обговорюються з потенційними учасниками цього механізму. Буквально днями воно буде фіналізуватися і з урахуванням, зокрема, домовленостей з міжнародними партнерами, зокрема Туреччиною, вже можна буде назвати кінцеві дати та критерії функціонування», – додав він.

Раніше Кулеба розповів деталі про термінові переговори з ООН щодо «зернової угоди».

Нагадаємо, 17 липня Кремль заявив, що припиняє зернову угоду. 

Зокрема канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що відмова Росії продовжити угоду, яка дозволяла Україні експортувати зерно зі своїх чорноморських портів протягом останнього року, означає поганий сигнал для решти світу.

До слова, Росія також скасовує гарантії безпеки судноплавства в Чорному морі, а також виходить зі Спільного координаційного центру в Стамбулі через припинення «зернової угоди». Кремль заявив, що Захід нібито не виконує «обіцяних домовленостей» щодо експорту російського аміаку, а також не перепідключає «Россільгоспбанк» до системи Swift.

Теги: зерно росія ООН Україна

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