Гарантії безпеки у Чорному морі: Кремль зробив заяву
Країнаі-агресорка виступає проти подальшого продовження угоди та поінформувала про це турецьку та українську сторони
Росія скасовує гарантії безпеки судноплавства в Чорному морі, а також виходить зі Спільного координаційного центру в Стамбулі через припинення «зернової угоди». Про це повідомляє пресслужба міністерства закордонних справ Росії.
Кремль заявив, що Захід не виконує «обіцяних домовленостей» щодо експорту російського аміаку, а також не перепідключає «Россільгоспбанк» до системи Swift.
Країнаі-агресорка виступає проти подальшого продовження угоди та поінформувала про це турецьку та українську сторони, а також Секретаріат ООН.
«Це означає відкликання гарантій безпеки судноплавства, згортання морського гуманітарного коридору, відновлення режиму тимчасово небезпечного району у північно-західній акваторії Чорного моря та розформування СКЦ у Стамбулі. Без участі Росії «чорноморська ініціатива» припиняє своє функціонування з 18 липня», - йдеться у повідомленні.
При цьому в Росії допускають поновлення «зернового коридору».
«Якщо ж у західних столицях реально дорожать «чорноморською ініціативою», то нехай серйозно замисляться над виконанням своїх зобов'язань та реальним вилученням з-під санкцій російських добрив та продовольства. Тільки при отриманні конкретних результатів, а не обіцянок та запевнень Росія буде готова розглянути відновлення «угоди», – додають у МЗС країни-агресорки.
Раніше повідомлялося, що Росія заявила про зупинення «зернової угоди».
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