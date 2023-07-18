Кулеба розповів деталі про термінові переговори з ООН щодо «зернової угоди»

Дмитро Кулеба зазначив, що вихід Росії з «зернової угоди» ставить країни Малайзії та Африки під загрозу зростання цін на продовольство та спричинення голоду

У штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку (США), міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів зустріч з іноземними колегами та представниками міжнародних організацій, щоб обговорити ситуацію щодо виходу Російської Федерації з «зернової угоди». Розв'язання цієї проблеми планують знайти в найближчі години та дні. Про це він заявив на брифінгу, передає РБК-Україна.

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«Ми ставимо глобальну продовольчу безпеку на перше місце. Провели тут кілька розмов, у тому числі з генеральним секретарем (ООН Антоніо Гутеррішем, - Ред.), про те, як далі діяти», - сказав глава МЗС.

Пов'язуючи односторонній вихід Росії з Чорноморської зернової ініціативи, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба також зазначив, що таке рішення Москви має на меті нарощувати власний експорт на світові ринки. Водночас він висловив занепокоєння тим, що такий крок Кремля ставить країни Малайзії та Африки під загрозу зростання цін на продовольство та спричинення голоду.

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«Це має припинитися... Ми маємо вирішити ще одну проблему, створену Росією. Ми знайдемо вихід. Отже, найближчими годинами та днями будуть дуже інтенсивні роботи, щоб знайти вирішення цієї величезної проблеми, яку Росія створила для світу», - сказав Кулеба.

Раніше повідомлялося, що Кремль припиняє зернову угоду. Зазначається, що РФ «негайно повернеться до зернової угоди як тільки її домовленості будуть виконані».

Крім того, представниця Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова заявила, що Росія сьогодні офіційно повідомила Туреччину та Україну, секретаріат ООН про заперечення проти продовження зернової угоди.

Зокрема канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що відмова Росії продовжити угоду, яка дозволяла Україні експортувати зерно зі своїх чорноморських портів протягом останнього року, означає поганий сигнал для решти світу.

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До слова, Росія також скасовує гарантії безпеки судноплавства в Чорному морі, а також виходить зі Спільного координаційного центру в Стамбулі через припинення «зернової угоди». Кремль заявив, що Захід не виконує «обіцяних домовленостей» щодо експорту російського аміаку, а також не перепідключає «Россільгоспбанк» до системи Swift.