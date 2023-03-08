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Протести в Тбілісі: МЗС України висловило солідарність з народом Грузії

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Протести в Тбілісі: МЗС України висловило солідарність з народом Грузії
фото з відкритих джерел

В МЗС зазначили, що продовжують уважно слідкувати за подіями

Україна солідарна з грузинським народом в його прагненні продовжувати розбудову європейського майбутнього в країні. Про це повідомила пресслужба Міністерства закордонних справ України.

В МЗС зазначили, що продовжують уважно слідкувати за подіями в Грузії на тлі масових протестів проти законопроекту щодо «іноземних агентів».

«Як держава, яка прагне здобути членство в Європейському Союзі, Грузія має неухильно ґарантувати громадянам їхні основоположні права та свободи, зокрема право на мирний протест», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що надвечір 7 березня парламент Грузії схвалив у першому читанні законопроєкт «Про прозорість іноземного впливу», який значною мірою наслідує російське законодавство. Згідно з документом, ЗМІ та громадським організаціям, які отримують фінансування з-за кордону, будуть надавати статус іноагентів. Розгляд проєкту вже 7 березня став несподіванкою, спершу планувалося, що його винесуть в залу 9 березня. Обговорення почали за відсутності більшості опозиційних депутатів.

Біля грузинського парламенту спалахнули масові протести. Між протестувальниками і поліцією відбулись сутички. Поліція кілька разів застосовувала сльозогінний газ, поруч з парламентом помітили також водомет. Силовики відігнали мітингувальників від будівлі законодавчого органу.

 

Теги: Грузія протест держава МЗС

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