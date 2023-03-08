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У Грузії силовики відігнали мітингувальників від парламенту (відео)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
У Грузії силовики відігнали мітингувальників від парламенту (відео)
Силовики використовували водомет і сльозогінний газ
фото: скріншот відео

Є перші затримані демонстранти, точна кількість наразі невідома

Грузинські силовики відтіснили мітингувальників, які вийшли на акцію проти ухвалення законопроєкту про «іноагентів», і зайняли проспект біля будівлі парламенту. Про це повідомляє «Эхо Кавказа».

Правоохоронці відігнали учасників демонстрації, які стояли перед будівлею парламенту. Для цього вони використали водомет і сльозогінний газ.

Деяких протестантів затримано, але точна кількість наразі не встановлена.

Також силовики розігнали протестувальників на вулицях, прилеглих до парламенту, і таким чином зайняли обидві сторони будівлі.

На території, що прилягає до парламенту, мітингувальників більше немає, однак вони продовжують протестувати за барикадами силовиків.

Нагадаємо, що надвечір 7 березня парламент Грузії схвалив у першому читанні законопроєкт «Про прозорість іноземного впливу», який значною мірою наслідує російське законодавство. Згідно з документом, ЗМІ та громадським організаціям, які отримують фінансування з-за кордону, будуть надавати статус іноагентів. Розгляд проєкту вже 7 березня став несподіванкою, спершу планувалося, що його винесуть в залу 9 березня. Обговорення почали за відсутності більшості опозиційних депутатів.

Біля грузинського парламенту спалахнули масові протести. Між протестувальниками і поліцією відбулись сутички. Поліція кілька разів застосовувала сльозогінний газ, поруч з парламентом помітили також водомет. 

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі виступила з терміновим зверненням до населення у зв’язку з протестами через суперечливі законопроєкти про іноагентів. Вона підтримала протестувальників та сказала, що ветуватиме закон.  

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Теги: закон поліція Грузія

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