Путін може наступного тижня відвідати окупований Крим – ЗМІ

Офіційних повідомлень щодо участі Путіна в заходах на території півострова наразі немає

Диктатор поїде святкувати «річницю возз’єднання» півострова з Росією

Диктатор Володимир Путін може наступного тижня, 18 березня, відвідати окупований український Крим – він візьме участь у заходах на «річницю возз’єднання» півострова з Росією.

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Інформація щодо візиту прозвучала у пропагандистській програмі «Москва. Кремль. Путін».

У фрагменті передачі мова йшла про заплановане відрядження президента в один із російських регіонів.

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«Оскільки наступного тижня виповнюється дев’ять років із моменту возз’єднання Росії і Криму, логічно було б припустити, що будуть і події, пов’язані з цією датою», – заявили пропагандисти.

Офіційних повідомлень щодо участі Путіна в заходах на території півострова наразі немає.

Раніше російські загарбники заявили, що нібито віддадуть квартиру президента України Володимира Зеленського у тимчасово окуповано Криму комусь із жителів півострова, хто цього «потребує».

Зазначимо, що це вже не перший такий шантаж російської влади.

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У березні 2022 року «влада» окупованого Криму заявила про намір «націоналізувати» на півострові майно громадян України, які підтримують свою країну під час військового вторгнення Росії. Серед об'єктів, яких це може торкнутися, названо квартиру сім'ї президента України Володимира Зеленського в Лівадії.

Згодом Комуністична партія Росії запропонувала «компенсувати збитки Донбасу за рахунок активів українських чиновників в Росії» – зокрема, забрати у дружини президента України Олени Зеленської квартиру в окупованому Криму.