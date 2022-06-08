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    Політика

    Росія шантажує Зеленського квартирою в Криму

    У Зеленських в окупованому Криму лишилося розкішне житло - Росія шантажує Зеленського квартирою в Криму
    У Зеленських в окупованому Криму лишилося розкішне житло
    фото з відкритих джерел

    Російські чиновники надумали компенсувати збитки за рахунок українців

    Комуністична партія Росії запропонувала «компенсувати збитки Донбасу за рахунок активів українських чиновників в Росії» – зокрема, забрати у дружини президента України Олени Зеленської квартиру в окупованому Криму. Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ з посиланням на запит депутата Держдуми Сергія Обухова.

    Обухов у своєму запиті нагадав, що «у дружини Зеленського... є квартира вартістю до 100 млн рублів поряд з Лівадійським палацом у Криму».

    Депутат Держдуми також пропонує перевірити інформацію про те, що елітна підмосковна нерухомість «може належати Наєвій Н. М., чиї прізвище, ім'я та по батькові повністю збігаються з дружиною командувача Об'єднаних сил ЗСУ, генерал-лейтенанта Сергія Наєва».

    Як раніше повідомлялося, російська «влада» окупованого Криму заявляє про намір «націоналізувати» на півострові майно громадян України, які підтримують свою країну під час військового вторгнення Росії. Серед об'єктів, яких це може торкнутися, названо квартиру сім'ї президента України Володимира Зеленського в Лівадії.

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    Теги: росія окупанти депутат нерухомість війна Україна квартира майно Олена Зеленська окупація #stoprussia
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    Росія шантажує Зеленського квартирою в Криму