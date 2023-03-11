Путінські потоки. Диверсія. Танкерна версія

Росіяни з радянських часів відпрацювали технологію використання цивільних суден у військових цілях

Отже, сюжет з «українським слідом» диверсії на «Північних потоках» розвивається далі. Окрім вітрильної (!) яхти «Андромеда» (хтось вважає що вітрильна яхта саме те судно, яке потрібно для підводної диверсійної операції такого рівня), з'явився танкер, який підозріло довго маневрував в районі диверсії.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Це цікавий момент. Нагадує інцидент жовтня 2014 року, коли біля берегів Швеції було зафіксовано «підозрілу підводну активність» і направлений «променем» в бік Калінграду сеанс радіозв'язку. Шведи прийшли до висновку, що має місце черговий раз російська шпигунська автивність, але підводний човень зазнав аварії. Пошуки аварійної міні-субмарини так і не увінчались успіхом, але потім звернули увагу на дивні переміщення двох цивільних суден – нафтового танкера «NS Concord» російської компанії «Совкомфлот» під прапором Ліберії та науково-дослідного судна «Профессор Логачев» (ФГУП «Полярная Морская Геологоразведочная Экспедиция»). В центральній частині Балтійського моря вони тривалий час здійснювали маневрування, нехарактерне для комерційних та дослідницьких суден (див. Схему від Михайла Войтенка нижче). Це якраз і наштовхнуло експертів на висновок, що означені судна здійснювали порятунок підводного міні-човна, який виконував спеціальне завдання в районі шведського узбережжя та зазнав аварії.

Найбільш імовірно, що міні-субмарина покинула район перебуваючи під дном великорозмірного танкера, або ж танкер був заздалегідь переобладнаний під носія. Тим більше, що і танкер, і науково-дослідницьке судно, провели до цього кілька місяців в ремонті, що підтверджує версію про відповідне переобладнання для виконання завдань, не пов’язаних з їх традиційним застосуванням.

Будь ласка, читайте текст після реклами

[Росіяни з радянських часів відпрацювали технологію використання цивільних суден (науково-дослідних та транспортних) для виконання спеціальних завдань у військових цілях. Ми описували використання цивільної інфраструктури російською вояччиною у випусках часопису «Чорноморська безпека», зокрема, в числі 2(38) за 2018 рік міститься стаття «Морська газова інфраструктура у російській протидії НАТО на східному фланзі: потенціал гібридного використання у Чорному та Балтійському морях»]

Тому «танкерний слід» у диверсії на путінських потоках знову ж таки вказує на те, за авторством стоять саме росіяни. Технологія відпрацьована неодноразово. Таким чином, як я й писав у попередньому пості, виконання такого рівня диверсії потребує підводного міні-човна за допомогою якого й можна виконати необхідні підготовчі роботи. Потрібно поглянути, які судна були ще поруч, а також де і коли танкер був в ремонті і хто його використовував. Тим більше, що, як зазаначають, танкер «Minerva Julie» прямував з Роттердама, і після дивних переміщень з 6 по 12 вересня 2022 року в кінцевому підсумку прибув до Санкт-Петербурга. Навіть якщо танкер не був переобладнаний під носія міні-субмарини, то він послужив прикриттям для її роботи на найбільш відповідальному етапі. Але тоді десь мало би бути ще одне судно, яке доставило й потім забрало міні-човен у випадку, якщо танкер не був носієм.

Це теж вписується в інформацію, яка була надана американською SpaceKnow про проходження в зоні диверсій двох суден з відключеними транспондерами AIS.