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Ревізія мощів у Лаврі та втрата Путіним інформконтролю: головне за ніч

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Ревізія мощів у Лаврі та втрата Путіним інформконтролю: головне за ніч
фото з відкритих джерел

Московським монахам пригрозили кримінальною відповідальністю, а російський диктатор вже не має колишнього впливу на свою пропагандистську машину

У Кремлі точиться внутрішня боротьба, а російський диктатор Володимир Путін більше не контролює інформаційний простір РФ. Тим часом Московській церкві загрожує кримінальна відповідальність, якщо під час ревізії мощів у Лаврі виявиться, що якийсь із музейних експонатів був переміщений. Водночас Польща нарощує потужність сухопутних військ на тлі дедалі більшої загрози з боку Росії, а ядерний бомбардувальник США здійснив проліт над кордоном РФ. «Главком» зібрав у добірку головні новини ночі проти 12 березня.

Ревізія мощів у Лаврі

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко анонсував ревізію музейних експонатів у Києво-Печерській Лаврі, у тому числі мощів святих. Він пригрозив представникам так званої Української православної церкви московського патріархату кримінальною відповідальністю, якщо під час перевірки виявиться, що хоч якийсь із експонатів було переміщено. Крім того, Ткаченко заявив, що монахи зможуть лишитися в Лаврі лише за умови переходу з УПЦ МП в Православну церкву України.

Водночас глава Російської православної церкви патріарх Кирило фактично визнав підпорядкованість так званої УПЦ МП Москві і почав міжнародну кампанію проти виселення їх духовенства з Лаври.

Путін втратив контроль над інфопростором

Нещодавні заяви речниці міністерства закордонних справ РФ Марії Захарової свідчать, що в найближчому оточенні російського диктора вже точиться внутрішня боротьба, а сам Путін більше не контролює інформаційний простір РФ. Таку оцінку висловили аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Бомбардувальник США над кордоном РФ

Учора, 11 березня, американський ядерний бомбардувальник B-52 пролетів уздовж кордону Росії. Його супроводжували польські винищувачі. Віце-прем'єр Польщі Маріуш Блащак зазначив, що це були спільні тренування, зокрема, задля безпеки східного флангу НАТО

Контракт Ірану та Росії щодо винищувачів

Іран завершив підписання контракту на закупівлю винищувачів Су-35 у Росії. Іранське представництво в ООН також розповіло, що Тегеран звертався з питанням закупівлі військових літаків до кількох держав, РФ дала позитивну відповідь. При цьому не уточнюється, яким ще країнам було надіслано запит.

Оголошення переможців Шевченківської премії

Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка назвав лавреатів 2023 року:

  • у номінації «Література» – Катерина Калитко за книгу поезій «Орден мовчальниць»;
  • «Публіцистика та журналістика» – журналіст Віталій Портников;
  • «Музика» – виконавці гурту «Хорея Козацька» за аудіоальбом «Пісні Української революції»;
  • у категорії «Літературознавство і мистецтвознавство» – Михайло Назаренко за книгу «Крім «Кобзаря»;
  • «Кіно» – Ірина Цілик за документальний фільм «Земля блакитна, ніби апельсин».

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Теги: винищувач пропаганда путін Мінкульт культура США росія православна церква Києво-Печерська лавра Олександр Ткаченко Іран

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