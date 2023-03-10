Окупаційна влада Криму знову взялася шантажувати Зеленського

Офіційно пентхаус площею 129,8 кв. метри належить дружині Володимира Зеленського Олені

Російські загарбники заявили, що нібито віддадуть квартиру президента України Володимира Зеленського у тимчасово окуповано Криму комусь із жителів півострова, хто цього «потребує». Про це заявив повідомив очільник окупаційної адміністрації Сергій Аксьонов в ефірі одного із російських каналів.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Спершу ми намагаємося націоналізувати ті об'єкти, які приносять прибуток ворогу. Поки Зеленські квартиру не здають. Можливо, хтось із родичів приїздить на відпочинок, я, звичайно, перебільшую. Це – не самоціль відібрати квартиру у Зеленського, самоціль – перемогти ворога», – сказав Аксьонов.

Йдеться, нагадаємо, про квартиру, розташовану в елітному житловому комплексі «Імператор» за однією адресою з пам'ятником національного значення України – Лівадійським палацом.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Офіційно пентхаус площею 129,8 кв. метри належить дружині Володимира Зеленського Олені Зеленській.

Зазначимо, що це вже не перший такий шантаж російської влади.

У березні 2022 року «влада» окупованого Криму заявила про намір «націоналізувати» на півострові майно громадян України, які підтримують свою країну під час військового вторгнення Росії. Серед об'єктів, яких це може торкнутися, названо квартиру сім'ї президента України Володимира Зеленського в Лівадії.

Згодом Комуністична партія Росії запропонувала «компенсувати збитки Донбасу за рахунок активів українських чиновників в Росії» – зокрема, забрати у дружини президента України Олени Зеленської квартиру в окупованому Криму.