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Путін втратив контроль над російським інфопростором – ISW

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Путін втратив контроль над російським інфопростором – ISW
фото з відкритих джерел

Кремль поступився централізованим контролем над російським інформаційним простором і не в змозі це виправити

У найближчому оточенні російського диктора точиться внутрішня боротьба, а сам Путін уже не контролює інформаційний простором РФ. Таку оцінку висловили аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Згідно зі звітом, речниця міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова заявила: «Кремль не може повторити сталінський підхід до створення сучасного аналога радянського інформбюро для централізованого контролю над внутрішнім інформаційним простором через боротьбу між невизначеними елітами».

Зазначається, що слова Захарової підтверджують попередні оцінки аналітиків щодо погіршення динаміки кремлівського режиму та контролю над російським інфорпростором. Її заява також дає зрозуміти:

  • що в Кремлі точиться боротьба між ключовими членами найближчого оточення Путіна;
  • що з часом Путін значно поступився російським інформаційним простором різноманітним квазінезалежним акторам;
  • що Путін, очевидно, не в змозі вжити рішучих заходів для відновлення свого контролю над російським інформаційним простором.
Путін втратив контроль над російським інфопростором – ISW фото 1
мапа боїв: ISW

Ключові висновки ISW

  • 11 березня російські війська не здійснили жодного підтвердженого просування в межах Бахмута.
  • Прессекретарка МЗС Росії Марія Захарова підтвердила, що в кремлівському оточенні точиться внутрішня боротьба, що Кремль поступився централізованим контролем над російським інформаційним простором, а президент Росії Володимир Путін не може це виправити.
  • Пригожин заявив, що після Бахмутської битви він перетворить ПВК «Вагнера» на жорстку ідеологічну елітну військову організацію.
  • Українські джерела повідомляють, що ЗСУ просувалися до Сватового.
  • Російські війська продовжують зводити укріплення в Запорізькій області.
  • Російські мобілізовані продовжують скаржитися на те, що командири погано ставляться до них і використовують їх як витратну силу для латання дірок у чинних формуваннях.
  • Російські окупаційні чиновники використовують охорону здоров’я дітей, щоб створити залежність від російської системи охорони здоров’я. 
Теги: пропаганда росія путін

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