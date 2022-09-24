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Путін підписав указ про відстрочку мобілізації для студентів

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Путін підписав указ про відстрочку мобілізації для студентів
Путін підписав указ про відстрочку мобілізації
фото з відкритих джерел

Відстрочка стосується тільки тих, хто отримує освіту відповідного рівня вперше

Російський президент Володимир Путін підписав указ про надання студентам відстрочки від призову на військову службу в рамках часткової мобілізації. Про це повідомляє Кремль.

Студенти очної та очно-заочної форми навчання, які здобувають першу вищу освіту, а також здобувають першу середню професійну освіту матимуть відстрочку за часткової мобілізації.

У законі РФ уточнюється, що ця відстрочка стосується тільки тих, хто отримує освіту відповідного рівня вперше.

Нагадаємо, 21 вересня президент Росії звернувся до громадян із заявою про початок часткової мобілізації у країні. Після цього міністр оборони Сергій Шойгу перерахував категорії громадян, які будуть призиватися. Він зазначив, що із запасу будуть призиватися росіяни, які вже мають бойовий досвід. Також до цієї категорії потрапляють люди з необхідною для армії військово-обліковою спеціальністю. Загалом, за підрахунками Міноборони, буде призвано 300 тис. резервістів.

Стало відомо, куди куди РФ планує відправити мобілізованих.

Тим часом на російських кордонах зібралися довгі черги з громадян РФ, які бажають залишити свою країну після оголошення часткової мобілізації. У соцмережах оприлюднено чимало відео черг на кордонах Росії з Фінляндією, Грузією, Казахстаном, Монголією, Вірменією та іншими державами.

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Теги: відео міністр Міноборони навчання президент путін

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