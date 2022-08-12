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Путін провів Радбез у закритому режимі: головна тема

Надія Клочко
glavcom.ua
Путін провів Радбез у закритому режимі: головна тема
Путін провів нараду з членами Радбезу РФ
фото з відкритих джерел

Засідання Ради безпеки РФ відбувалося у закритому режимі

Президент Росії Володимир Путін обговорив із постійними членами Ради безпеки РФ питання забезпечення безпеки на військовому напрямку «у прямому розумінні цього слова». Про це російський диктатор сказав під час наради з постійними членами Радбезу.

«У нас із вами сьогодні на порядку денному питання забезпечення безпеки у прямому розумінні цього слова на військовому напрямку», – сказав Путін.

Російський президент наголосив, що доповідачем виступить міністр оборони РФ Сергій Шойгу. Після цього зустріч продовжилася у закритому режимі.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін раніше зібрав оперативну нараду з постійними членами Радбезу. Нарада відбулася 15 липня. 

Раніше кремлівський диктатор Володимир Путін призначив нового заступника міністра оборони країни-агресорки Сергія Шойгу. Ним став генерал із промовистим прізвищем Віктор Горемикін

До слова, раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що донька заступника міністра оборони Росії Шойгу Олексія Криворучка має американське громадянство

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Теги: росія путін Сергій Шойгу

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