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Зустріч Путіна із Ердоганом. Що змусило диктатора нервувати (відео)

Надія Клочко
glavcom.ua
Зустріч Путіна із Ердоганом. Що змусило диктатора нервувати (відео)
Сторони обговорять військово-технічне співробітництво і роботу центру з вивезення зерна з України
фото: російські ЗМІ

Для переговорів турецький лідер прилетів до Росії

Переговори між президентами Туреччини та Росії Реджепом Ердоганом та Володимиром Путіним розпочалися з невеликою затримкою, що змусило російського диктатора занервувати. Відповідне відео з’явилося у мережі.

Як видно на кадрах, лідерам двох країн знадобилася стороння допомога, аби розібратися з роботою апаратури для перекладу. Ердоган отримав від своїх помічників консультацію, а Путін зі своїми помічниками порозумівся за допомогою жесту.

Зазначимо, що під час попередніх переговорів між президентами Росії та Туреччини російському диктаторові довелося певний час чекати на Ердогана. Очікування викликало у Путіна дещо дивну реакцію, яка розсмішила користувачів соцмереж. Диктатор помітно нервував, хилитався з боку в бік, а також мав яскраво виражену міміку. Запізнення Ердогана поставило Путіна у незручне становище, адже «за давньою традицією», саме Путін змушував світових лідерів чекати перед переговорами. Свого часу Путін змусив Папу Римського чекати на нього цілу годину.

Як відомо, сьогодні, 5 серпня, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган прибув з візитом до Сочі, щоб зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним. Планується, що Ердоган пробуде у Росії один день. 

В рамках переговорів сторони планують обговорити військово-технічне співробітництво і роботу центру з вивезення зерна з України. 

Раніше у Кремлі заявляли, що Путін та Ердоган, ймовірно, обговорять співпрацю з турецьким виробником безпілотників Bayraktar. За інформацією пресслужби Кремля, Путін та Ердоган будуть говорити про двосторонню співпрацю, включаючи перспективи розширення торговельно-економічних зв'язків і хід реалізації спільних стратегічних проєктів у сфері енергетики.

Нагадаємо, Ердоган заявив, що «західні політики неправильно ставляться до Путіна». Ердоган заявив, що нібито західні політики погано ставляться до Путіна. Окрім того, він зазначив, що Туреччина ставиться і до диктатора Путіна, і до президента України Володимира Зеленського, як до друзів.

Додамо, що генеральний директор турецької компанії Baykar Makina Халюк Байрактар запевнив, що компанія ніколи не продаватиме свої безпілотники «Байрактар» Росії. Згодом керівник Управління оборонної промисловості Туреччини Ісмаїл Демір заявив, що його відомство наразі не розглядає питання можливої співпраці з Росією щодо спільного виробництва безпілотників.

Читайте також: Посол України у Туреччині – про крадене зерно, Bayraktar і турецько-російські відносини
Теги: росія Туреччина путін Реджеп Таїп Ердоган

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