Сьогодні Путін скликає Раду безпеки

Нарада відбудеться в середині дня або в другій половині

Причина таких зборів невідома

Російський диктатор Володимир Путін сьогодні, 15 липня, збирає оперативну нараду з постійними членами Радбезу. Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ з посиланням на прессекретаря Путіна Дмитра Пєскова.

Нарада відбудеться в середині дня або в другій половині. Мовляв, все залежатиме від інших заходів.

Причина таких зборів невідома. Пєсков лиш додав, що інші зустрічі Путіна 15 липня будуть непублічними.

Попереднє зібрання Радбезу відбулося 22 червня. Тоді Путін теж збирав оперативну нараду з постійними членами Радбезу. Нарада відбувалась на тлі активних бойових дій в Україні та зростання напруги навколо країн Балтії.

Тоді говорили про плани на вересень, зокрема, «підготовку до єдиного дня голосування у Росії». До слова, за інформацією ЗМІ, Росія може спробувати провести псевдореферендуми на окупованих територіях саме у день єдиного голосування, 11 вересня.

Нагадаємо, авторитетне американське видання The Washington Post з посиланням на джерела назвало головним кандидатом у наступники кремлівського диктатора Путіна його колегу Миколу Патрушева.