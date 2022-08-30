Помер Горбачов
Михайло Горбачов – перший і останній президент СРСР
Помер перший і останній президент СРСР Михайло Горбачов. Про це повідомляють російські ЗМІ.
Горбачов помер на 92-му році життя у Москві.
Зазначається, що смерть настала після важкої і тривалої хвороби.
Зауважимо, початку липня стало відомо, що Горбачов перебуває у критичному стані у лікарні. Він страждав на цукровий діабет та мав проблеми з нирками.
У ЗМІ повідомляють, що поховають Горбачова на Новодівичому цвинтарі у Москві.
Михайло Сергійович Горбачов - радянський та російський політичний, громадський та партійний діяч, останній Генеральний секретар ЦК КПРС (1985–91); останній голова Президії Верховної Ради СРСР(1988 – 89) ; перший голова Верховної Ради СРСР (1989 – 1990) .Перший та єдиний Президент СРСР (1990–91).
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