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Помер Горбачов

Альона Боженко
glavcom.ua
Помер Горбачов
Михайло Горбачов помер у Москві
фото із відкритих джерел

Михайло Горбачов – перший і останній президент СРСР

Помер перший і останній президент СРСР Михайло Горбачов. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Горбачов помер на 92-му році життя у Москві.

Зазначається, що смерть настала після важкої і тривалої хвороби.

Зауважимо, початку липня стало відомо, що Горбачов перебуває у критичному стані у лікарні. Він страждав на цукровий діабет та мав проблеми з нирками.

У ЗМІ повідомляють, що поховають Горбачова на Новодівичому цвинтарі у Москві.

Михайло Сергійович Горбачов - радянський та російський політичний, громадський та партійний діяч, останній Генеральний секретар ЦК КПРС (1985–91); останній голова Президії Верховної Ради СРСР(1988 – 89) ; перший голова Верховної Ради СРСР (1989 – 1990) .Перший та єдиний Президент СРСР (1990–91).

 

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