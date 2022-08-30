Помер Горбачов

Михайло Горбачов – перший і останній президент СРСР

Помер перший і останній президент СРСР Михайло Горбачов. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Горбачов помер на 92-му році життя у Москві.

Зазначається, що смерть настала після важкої і тривалої хвороби.

Зауважимо, початку липня стало відомо, що Горбачов перебуває у критичному стані у лікарні. Він страждав на цукровий діабет та мав проблеми з нирками.

У ЗМІ повідомляють, що поховають Горбачова на Новодівичому цвинтарі у Москві.