Російський політик та українофоб Володимтр Жириновський помер 6 квітня

Диктатор Росії Володимир Путін особисто приїхав на похорон українофоба, лідера ЛДПР Володимира Жириновського. Заради урочистої церемонії у Москві перекривали дороги, щоб російський президент міг швидко добратися на похорон політика.

Путін приніс до труни Жириновського червоні троянди, перехрестився та швидко пішов.

Прощання із Жириновським відбувається сьогодні, 8 квітня, у московському Будинку спілок. Відспівує його особисто предстоятель Російської православної церкви Кирило.

Нагадаємо, про госпіталізацію українофоба Володимира Жириновського стало відомо 9 лютого. За даними джерел російських медіа, у політика діагностували 75% ураження легень на тлі інфікування коронавірусом.

При цьому спершу в партії інформацію заперечували, а потім додали, що лідер ЛДПР перебуває у московській клініці у стабільному стані і навіть дистанційно займається робочими справами.

Тим не менше, як стверджували співрозмовники у партії на умовах анонімності, росіянина під’єднали до апарату ШВЛ. Його стан був важкий. Понад те, стало відомо, що Жириновський кілька тижнів приховував від колег інфікування, щоб буцімто не дискредитувати російську вакцину, яку він вколов собі 8 разів.