Путін викликав на закриту нараду Шойгу та Герасимова

Хазяїн Кремля проводить закриту нараду з міністром оборони та начальником Генштабу російської армії на тлі чуток про кризу у військовому керівництві РФ

Президент країни-агресорки Росії Володимир Путін проводить закриту нараду із представниками Міноборони Росії. Про це, як пишуть російські ЗМІ, повідомив речник російського президента Дмитро Пєсков.

За словами речника Кремля, Путін проводить нараду з міністром оборони Сергієм Шойгу та начальником Генштабу Збройних сил РФ Валерієм Герасимовим. Про тему зустрічі наразі не повідомляється.

Для зустрічі президент Росії Володимир Путін прибув на полігон Сергіївський у Приморському краї РФ, де відбувається активна фаза стратегічних командно-штабних навчань «Схід-2022».

«Наразі Путін проводить нараду з представниками міністерства оборони. Там і міністр оборони Шойгу, і начальник Генштабу Герасимов. Нарада закрита», – повідомив речник Путіна.

Пєсков також зазначив, що Путін спостерігатиме за військовими навчаннями «Схід-2022».

Як відомо, 1 вересня в РФ стартували великі навчання «Схід-2022», які охоплять сім військових полігонів Східного військового округу та акваторії Охотського та Японського морів. За даними Міноборони РФ, до маневрів залучать 140 літальних апаратів, 60 бойових кораблів, катерів і кораблів забезпечення. Також відомо, що у маневрах беруть участь 50 тис. військових і 5 тис. одиниць озброєння та техніки.

За сценарієм навчань в акваторії Японського моря ВМС РФ та Китаю проведуть спільні практичні дії щодо оборони морських комунікацій і районів морської економічної діяльності. Крім цього, будуть відпрацьовані дії з ураження кораблів і сил морського десанту умовного супротивника. Для цього застосують ракети й артилерію. Навчання завершаться 7 вересня.

Нагадаємо, як повідомлялося раніше, у військовому керівництві РФ на тлі невдалого ходу війни в Україні виникла криза. Британській розвідці вдалося дізнатися про претензії Путіна до Шойгу щодо управління військами. Шойгу фактично відсторонений від реального керівництва військами в Україні, а про хід війни Путіна інформують оперативні командири, які безпосередньо відповідають за бойові дії.

Нагадаємо, міністр оборони РФ раніше стверджував, що все йде нібито як заплановано, а Росія просто сповільнила наступ спеціально.