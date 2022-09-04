Експерт розповів, ким Путін замінить Шойгу

радше за все, Путін дочекається завершення «спецоперації» і лише тоді відправить Шойгу у відставку

Чинний міністр оборони потрапив у немилість російського диктатора

Британська розвідка повідомляла, що очільник Кремля Володимир Путін усунув міністра оборони РФ Сергія Шойгу від командування військами. Утім публічно він цього не зробить, тому що таке кадрове рішення може негативно вплинути на хід війни в Україні. Про це розповів російський правозахисник та опозиціонер Марк Фейгін в ефірі ТСН.

Раніше повідомлялось, що на місце Шойгу претендує глава Росгвардії Золотов, і між ними в Кремлі вже точиться справжня війна.

Фейгін розповів, що Шойгу дійсно потрапив у немилість Путіна. Він не захопив Україну за 2-3 дні. Хоча насправді збирався це зробити.

«Він присилав Резнікову ультиматум. Утім я не знаю, як Резніков йому відповів. Напевно, судячи з того, що там люди креативні, могли відповісти весело», – сказав правозахисник.

Фейгін зазначив, що Путін не буде приймати кадрових рішень у той момент, коли вони можуть негативно вплинути на хід подій. Зокрема, публічно міністра оборони РФ він зараз не змінюватиме.

«Сказати йому: «Слухай, їдь на дачу й сиди там. Можеш іноді виступити на колегіумі «Армія-2022», але не лізь». Це буде вигідніше, ніж змінювати його зараз», – вважає Фейгін.

Він додав, що це може спричинити хвилю запитань у різних пабліках. У російського суспільства виникне думка, що щось іде не так.

За словами російського правозахисника, Золотов, який претендує на посаду міністра оборони, пише з помилками. Він ледве закінчив школу, а заяву про прийняття на роботу переписував 4 рази.

«Золотов після армії працював на АЗЛК, на конвеєрі стояв. Мозок практично дитини», – додав опозиціонер.

Фейгін також розказав, що потім Золотов був охоронцем Собчак, а згодом пішов за Путіним. Він уже генерал, але людина без освіти. Російський правозахисник не бачить ніякого сенсу в тому, щоб змінювати «шило на мило».

«Утім, не варто намагатись зрозуміти їхні кадрові рішення. Ми думаємо раціонально, а у них свій, зрозумілий лише їм спосіб мислення. Тому чи може він змінити Шойгу на Золотова? Напевне, так. Але я даю на це 5%», – сказав Фейгін.

Російський правозахисник підсумував, що, радше за все, Путін дочекається завершення «спецоперації» в якому б вигляді й коли воно б не було, й лише тоді відправить Шойгу у відставку.

Нагадаємо, раніше РНБО пояснила, чому Путін досі не позбувся Шойгу.

Також повідомлялося, що у військовому керівництві РФ на тлі невдалого ходу війни в Україні виникла криза. Британській розвідці вдалося дізнатися про претензії Путіна до Шойгу щодо управління військами. Шойгу фактично відсторонений від реального керівництва військами в Україні, а про хід війни путіна інформують оперативні командири, які безпосередньо відповідають за бойові дії.

Нагадаємо, міністр оборони РФ раніше стверджував, що все йде нібито як заплановано, а Росія просто сповільнила наступ спеціально.