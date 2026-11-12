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Путін зустрівся зі спецпредставниками Трампа: головні заяви

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Путін зустрівся зі спецпредставниками Трампа: головні заяви
Зустріч відбувається у Кремлі
фото: кадр з відео

Російський президент заявив про готовність організувати гуманітарну місію в Костянтинівці за прикладом операції в Олешках

До Москви прибули спецпредставники президента США Дональда Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер. Вони розпочали переговори з російським диктатором Володимиром Путіним, пише «Главком».

Президент Росії Володимир Путін заявив, що радий вітати в Москві спецпредставників президента США Дональда Трампа – Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера.

На початку зустрічі він попросив американських представників передати Трампу подяку за організацію контактів між Росією та Україною.

Також Путін відзначив прогрес у гуманітарному напрямку переговорів. Окремо він висловив подяку першій леді США Меланії Трамп за вирішення гуманітарного питання навколо Олешок.

У переговорах з російського боку також беруть участь:

  • помічник президента РФ Юрій Ушаков;
  • спецпредставник Кремля Кирило Дмитрієв;
  • помічник Путіна Володимир Мединський.

Про кордони та «сірі зони»

Путін заявив, що для Росії існує лише одна лінія розмежування з Україною – державний кордон. За його словами, Москва знає, що Київ порушує питання «сірих зон».

Про гуманітарну місію в Костянтинівці

Російський президент запропонував організувати гуманітарну місію в місті за прикладом Олешок. За його словами, для розмінування території поблизу Костянтинівки знадобиться п'ять діб.

Про мир в Україні

Путін заявив, що хотів би, аби мир в Україні був «вічним».

Про іноземні війська в Україні

Москва вважає неприйнятною присутність іноземних військових контингентів на українській території. Путін назвав це загрозою національній безпеці РФ і заявив, що такі війська будуть «законними цілями» для російської армії.

Про Трампа та Меланію

Путін попросив американських представників передати подяку Дональду Трампу за організацію контактів між Москвою та Києвом, а його дружині Меланії – за участь у вирішенні гуманітарного питання навколо Олешок.

Про обмін полоненими

Путін відзначив успіхи на гуманітарному напрямку. Стів Віткофф, зі свого боку, заявив, що майбутній обмін полоненими між Україною та Росією свідчить про прогрес у врегулюванні.

Про участь Європи в переговорах

Європейські представники не брали безпосередньої участі в зустрічі в Кремлі, але були поінформовані про контакти. Віткофф пообіцяв передати Зеленському інформацію про переговори.

Про європейську безпеку

Джаред Кушнер заявив, що США бачать прагнення європейців долучитися до переговорів і завершити війну. За його словами, Вашингтон уже обговорює з ними архітектуру безпеки на континенті.

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Теги: путін Стів Віткофф Джаред Кушнер війна переговори росія США

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