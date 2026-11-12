Аналітики ISW пояснили, чого насправді Росія хоче від переговорів

10-11 листопада в Абу-Дабі відбулися тристоронні переговори

Під час переговорів в Абу-Дабі російська делегація підтвердила незмінну позицію Москви, наполягаючи на фактичній капітуляції України та територіальних поступках, які значно виходять за межі Донбасу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на звіт інституту вивчення війни (ISW).

Голова російської делегації в Абу-Дабі Володимир Мединський 11 листопада заявив російським ЗМІ, що Росія «так чи інакше» відвоює «кожен дюйм землі». Він також наголосив, що «усе, на що ступив російський солдат, належить Росії» – повторивши заяву російського диктатора від червня 2025 року.

«Мединський додав, що Росія не погодиться на жодні територіальні обміни з Україною і продовжуватиме розширювати свою «зону безпеки» на території України (маючи на увазі, найімовірніше, території на півночі Сумської та Харківської областей, які, за твердженням російських чиновників, є частиною «буферної зони»). Заяви Мединського свідчать про територіальні амбіції Кремля, що виходять за межі п’яти незаконно анексованих регіонів України (Крим та Луганська, Донецька, Запорізька й Херсонська області), а також про небажання йти на компроміси чи обміни територіями з метою припинення війни», – наголосили аналітики.

Своєю чергою, міністр закордонних справ Сергій Лавров аналогічно заявив, що Росія буде далі дотримуватися «курсу», який відповідає вимогам, викладеним Володимиром Путіним у його промові до МЗС ще в червні 2024 року. Тоді диктатор зажадав від України вивести війська з усієї території Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, зокрема з районів, які російська армія так і не змогла захопити.

«У Кремлі неодноразово заявляли, що виведення українських військ з усієї території Донецької області є необхідною, але недостатньою умовою для мирного врегулювання. Водночас Путін та інші високопосадовці постійно підтверджують, що Москва не відмовляється від вимог, які російський диктатор озвучив ще в червні 2024-го», – додається у звіті ISW.

До слова, «Главком» повідомляв про результати переговорів України, США та Росії в Абу-Дабі. За словами голови російської делегації Володимира Мединського, сторони досягли домовленості про масштабний обмін військовополоненими. Кількість людей та терміни обміну він не уточнив.

Зауважимо, очільник Офісу президента України Кирило Буданов заявив, що подробиці переговорів в Абу-Дабі не розголошуватимуть до моменту досягнення домовленостей. За його словами, головне – не перебіг обговорень, а їхній результат.