Радбез ООН поповнився п’ятьма непостійними членами

Щоб отримати місце непостійного члена, за країну повинні проголосувати

До Ради безпеки ООН увійшли нові країни: опубліковано весь список

Генеральна Асамблея ООН своїм голосуванням обрала на роль непостійних членів Ради Безпеки п'ять країн: Еквадор, Японію, Мальту, Мозамбік і Швейцарію. Про це повідомляє «Укрінформ».

Нові країни стануть до роботи у складі Радбезу ООН з 1 січня 2023 року. Новообрані члени замінять Індію, Ірландію, Кенію, Мексику та Норвегію.

До Ради Безпеки ООН входять 15 країн – п'ять постійних членів і десять непостійних, що обираються Генеральною Асамблеєю на два роки. Щоб отримати місце непостійного члена СБ, за країну мають проголосувати щонайменше дві третини Генасамблеї (128 держав).

П'ять країн – Великобританія, Китай, Радянський Союз (його місце без будь-яких рішень Генасамблеї зайняла Росія), США та Франція – мають «право вето», тобто можуть заблокувати будь-яке рішення Ради безпеки, чим постійно користується РФ при розгляді питань, пов'язаних з її агресією проти України.

Крім новообраних і постійних членів, до Ради безпеки входять Албанія, Бразилія, Габон, Гана та Об'єднані Арабські Емірати.

Східну та Центральну Європу, зокрема й Україну, представляє Албанія, яка головує в Раді безпеки ООН у червні.

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