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    Політика

    Радбез ООН поповнився п’ятьма непостійними членами

    Щоб отримати місце непостійного члена, за країну повинні проголосувати - Радбез ООН поповнився п’ятьма непостійними членами
    Щоб отримати місце непостійного члена, за країну повинні проголосувати
    фото з відкритих джерел

    До Ради безпеки ООН увійшли нові країни: опубліковано весь список

    Генеральна Асамблея ООН своїм голосуванням обрала на роль непостійних членів Ради Безпеки п'ять країн: Еквадор, Японію, Мальту, Мозамбік і Швейцарію. Про це повідомляє «Укрінформ».

    Нові країни стануть до роботи у складі Радбезу ООН з 1 січня 2023 року. Новообрані члени замінять Індію, Ірландію, Кенію, Мексику та Норвегію.

    До Ради Безпеки ООН входять 15 країн – п'ять постійних членів і десять непостійних, що обираються Генеральною Асамблеєю на два роки. Щоб отримати місце непостійного члена СБ, за країну мають проголосувати щонайменше дві третини Генасамблеї (128 держав).

    П'ять країн – Великобританія, Китай, Радянський Союз (його місце без будь-яких рішень Генасамблеї зайняла Росія), США та Франція – мають «право вето», тобто можуть заблокувати будь-яке рішення Ради безпеки, чим постійно користується РФ при розгляді питань, пов'язаних з її агресією проти України.

    Крім новообраних і постійних членів, до Ради безпеки входять Албанія, Бразилія, Габон, Гана та Об'єднані Арабські Емірати.

    Східну та Центральну Європу, зокрема й Україну, представляє Албанія, яка головує в Раді безпеки ООН у червні.

    Нагадаємо, нещодавно дипломати влаштували демарш під час виступу Росії на конференції ООН.

    Також Кислиця висміяв постпреда Росії в ООН, який втік від президента Євроради (відео).

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    Теги: росія окупанти ООН війна Радбез ООН Україна окупація Еквадор #stoprussia
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    Радбез ООН поповнився п’ятьма непостійними членами