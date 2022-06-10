Путін за кордоном бере з собою в туалет охоронця для «спецзавдання»

Фекалії Путіна збирають в спецвалізку

Під час закордонних поїздок російський диктатор Володимир Путін бере з собою до вбиральні спеціального охоронця. Завдання останнього – збирати сечу та фекалії за президентом Росії. Відповідну інформацію під час розслідування з'ясував французький журналіст Режис Жанте й розслідувач російського «Проєкта» Михайло Рубін.

Також відомо, чому так діє Кремль.

Розслідувачі встановили, що Володимир Путін під час закордонних поїздок бере з собою спеціального охоронця. Останній відповідає за збір сечі та фекалій російського диктатора.

Про щонайменше декілька таких випадків журналісти мають докази. Зокрема від дотичних джерел їм відомо, що:

«спеціальний» співробітник Федеральної служби охорони Росії був з Путіним у 2019 році, коли той мав офіційний візит в Саудівську Аравію;

у травні 2017 року цей же працівник ходив з російським диктатором до вбиралень під час візиту у Францію. Тоді Еммануель Макрон приймав Путіна у Версалі.

Журналістам відомо, що цей «спецпризначенець» забирає сечу й фекалії Путіна до спеціальних пакетів. Останні збирають у спеціальну валізу та везуть в Росію.

«Це роблять для того, аби ніхто не міг зібрати зразки з випорожнень російського президента й дізнатися про стан його здоров'я», – повідомили журналісти.

Українська розвідка повідомляла, що у Путіна рак

Стан здоров'я Володимир Путіна обговорюють не вперше. Зокрема буквально 13 травня голова військової розвідки України Кирило Буданов розповів, що в російського диктатора виявили декілька захворювань. Серед іншого, розвідка мала інформацію, що у Володимира Путіна вкрай поганий психоемоційний та фізіологічний стан.

«Він дуже сильно хворий. У нього одночасно кілька значних захворювань, одним із яких є рак», – запевнив Буданов.

Нещодавно розвідка США підготувала черговий звіт про стан здоров'я Путіна. У документі йдеться про те, що Путін, найімовірніше, знову з'явився після проходження лікування у квітні від прогресуючого раку.

Тим часом повідомлялося, що президент РФ Володимир Путін на тлі чуток про серйозне захворювання, можливо, вже мертвий, а замість нього Кремль використовує двійника.

Нагадаємо, стало відомо, що Путін має рак і втрачає зір, але кілька років іще проживе – ЗМІ.

За інформацією офіцера ФСБ, Путін страждає від головного болю і тремору кінцівок.

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