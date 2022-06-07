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  4. Кислиця висміяв постпреда Росії в ООН, який втік від президента Євроради (відео)
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    Політика

    Кислиця висміяв постпреда Росії в ООН, який втік від президента Євроради (відео)

    Дипломат влучно висміяв путінських посіпак, які вийшли із зали засідань під час обговорення українського питання - Кислиця висміяв постпреда Росії в ООН, який втік від президента Євроради (відео)
    Дипломат влучно висміяв путінських посіпак, які вийшли із зали засідань під час обговорення українського питання
    фото з відкритих джерел

    Дипломат назвав помічників Небензі «мінйонами»

    Сергій Кислиця висміяв постійного представника Росії в ООН Василя Небензю, який вийшов із зали засідань Ради безпеки ООН під час виступу президента Європейської ради. Про це дипломат написав у себе в Twitter.

    Шарль Мішель у промові прямо звернувся до представника РФ. «Пане посол, будьмо відверті. Кремль використовує постачання продовольства як невидимі ракети проти країн, що розвиваються. Драматичні наслідки російської війни ширяться світом і підштовхують до продовольчої кризи, бідності та дестабілізації всього регіону. Росія несе повну відповідальність за цю кризу – повну відповідальність, попри кремлівську кампанію брехні та дезінформації…

    Мільйони тонн зерна чекають у контейнерах і суднах, тому що у Чорному морі російські кораблі. Це російські атаки руйнують інфраструктуру України, російські танки, бомби й міни не дають Україні сіяти і збирати врожай. Кремль атакує також зерносховища і викрадає зерно з України, звинувачуючи інших», – заявив Шарль Мішель.

    Після цих слів постпред РФ встав і пішов до виходу.

    «Пане посол, ви можете вийти з зали. Можливо, простіше не чути правду», – відреагував президент Євроради.

    Небензя у кулуарах сказав журналістам, що «не міг залишатися» і звинуватив Шарля Мішеля у «брехні».

    «Ще ніколи нерви так не підводили путінського посланця», – прокоментував інцидент Сергій Кислиця.

    Раніше Кислиця потролив постпреда РФ в ООН, який влаштував істерику через український підручник.

    Також Кислиця викрив маніпуляцію представника Росії в ООН.

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    Теги: росія окупанти ООН війна зерно посол Україна Twitter окупація Сергій Кислиця #stoprussia
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    Кислиця висміяв постпреда Росії в ООН, який втік від президента Євроради (відео)