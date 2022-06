Кислиця висміяв постпреда Росії в ООН, який втік від президента Євроради (відео)

Сергій Кислиця висміяв постійного представника Росії в ООН Василя Небензю, який вийшов із зали засідань Ради безпеки ООН під час виступу президента Європейської ради. Про це дипломат написав у себе в Twitter.

Шарль Мішель у промові прямо звернувся до представника РФ. «Пане посол, будьмо відверті. Кремль використовує постачання продовольства як невидимі ракети проти країн, що розвиваються. Драматичні наслідки російської війни ширяться світом і підштовхують до продовольчої кризи, бідності та дестабілізації всього регіону. Росія несе повну відповідальність за цю кризу – повну відповідальність, попри кремлівську кампанію брехні та дезінформації…

Мільйони тонн зерна чекають у контейнерах і суднах, тому що у Чорному морі російські кораблі. Це російські атаки руйнують інфраструктуру України, російські танки, бомби й міни не дають Україні сіяти і збирати врожай. Кремль атакує також зерносховища і викрадає зерно з України, звинувачуючи інших», – заявив Шарль Мішель.

Після цих слів постпред РФ встав і пішов до виходу.

«Пане посол, ви можете вийти з зали. Можливо, простіше не чути правду», – відреагував президент Євроради.

Nebenzia running away from the Security Council was quite an entertainment today in the Chamber otherwise filled with toxicity of russian drooling lies. https://t.co/PPb0WFcXy5