Загроза Третьої світової війни нікуди не зникла. Як врятувати світ

Знову про Третю світову війну. Її загроза нікуди не зникла, навпаки з кожним днем стає усе більш реальною

Відповідальні особи, які мають необхідну інформацію, напевне, погодяться, – що це не чергова страшилка, а об’єктивна констатація факту. Переважній більшості людей не тільки не хочеться говорити про можливість Третьої світової війни, а навіть про це ніхто не хоче думати, що це може статися.

Якби нам не хотілося про це говорити і думати – вимушені це робити, тому що Третя світова війна не просто може розпочатись, – вона вже на нашому порозі. Але пропоную обговорювати зараз не саму її можливість, – вона вже є об’єктивна реальність, просто ми не хочемо поки що це визнавати, а як врятувати світ від глобальної катастрофи. Я не буду лякати читачів можливими наслідками ядерного апокаліпсиса, – вони носять чисто теоретичний характер, оскільки світ ще ніколи не стикався не з локальним ядерним вибухом і його наслідками, а глобальною планетарною катастрофою.

Саме глобальна планетарна катастрофа і може знищити усе живе на нашій планеті, а сама планета взагалі може змінити свою орбіту. Отже, відомо, що ті запаси ядерної зброї, які ядерні країни накопичили у своїх арсеналах, достатньо для того, щоб гарантовано відбулося те, що ми прогнозували у попередньому абзаці. Нам, також, відомо, що майже 98% цього ядерного потенціалу знаходиться в арсеналах – США і РФ.

Цього арсеналу достатньо щоб десятки разів знищити усе живе на планеті. Можна не сумніватись, що усім відомо, що для того щоб ці арсенали у вигляді МБР ( міжконтинентальні балістичні ракети), БРПЧ ( балістичні ракети підводних човнів) та БРВБ ( балістичні ракети важких бомбардувальників) – інколи це називається ядерною тріадою, перетворились із арсеналів у смертоносну зброю, конкретні уповноважені особи повинні здійснити комплекс заходів, щоб привести їх у бойове положення, навести на відповідні цілі ( якщо раніш не наведені) і здійснити їх запуск.

Після того, як ця ядерна зброя залишить свої пускові установки – життю на планеті залишиться декілька хвилин. Тобто, для того щоб був нанесений ядерний удар будь яким із видів ядерної тріади, особи які безпосередньо здійснюють контроль над цією зброєю, повинні отримати відповідний наказ для підготовки і пуску будь якого виду чи базування ядерної зброї (МБР). Очевидно, що значну роботу буде здійснено автоматично, на підставі відповідних програм, але їх запуск обов’язково буде здійснений конкретною особою. І від цієї особи врешті решт і буде залежати чи дасть ця особа старт глобальній ядерній катастрофі.

От і підійшли ми до самого головного – життя на планеті все таки залежить від суб’єктивного фактору, тобто цілеспрямованих дій конкретної людини чи людей. От вам і роль особи в історії. Ніхто не знає який механізм бойового застосування ядерних ракет – це одна із головних таємниць будь якої країни.

Але, якщо говорити про РФ, то тут все набагато простіше – усі рішення там приймає виключно одна людина, і світ знає цю людину. Це-Путін. Тобто, виходить так, що Путін, скориставшись нерішучістю колективного заходу, став на шлях ядерного шантажу людства і присвоїв собі право визначати чи збережеться життя на планеті, чи ні? Але, Путін – це вершина цього механізму бойового застосування ядерної зброї. Від нього цей ланцюжок буде простиратися до кінцевого виконавця цієї команди яку дасть Путін.

Очевидно, що це не короткий ланцюжок, але і не треба думати, що він дуже довгий і його можна на якомусь етапі розірвати. Можливо і можна, але це усе припущення. Напевне у Путіна є усякі запобіжники, або дублюючі системи. І, насправді, скільки може пройти часу, щоб після того як Путін натисне умовну червону кнопку, таку ж червону кнопку натиснуть відповідальні особи біля 300 пускових установок МБР – шахтних, мобільних, ґрунтових комплексів, а всього більше 1200 ядерних комплексів; 11 атомних підводних човнів Північного і Тихоокеанського флотів з 180 пусковими установками БРПЧ, а всього більше 700 ядерних комплексів; біля 80 стратегічних бомбардувальників Ту -95 і Ту – 160 з БРПБ? (зрозуміло, що кількість ядерних комплексів, яка тут зазначена в значній мірі умовна, оскільки ніхто достовірно не знає їх кількість, як і кількість тактичних ядерних зарядів, є деяка інформація, що біля 400, але це припущення).

На це питання ніхто не відповість, єдине що можна припускати, що не довго, в межах декількох десятків хвилин. Багато хто, припускає, що якщо Путін і зважиться на ядерний удар, то його команда, напевне, не буде виконана. Це знову припущення, а якщо буде виконана? Рішення про початок війни з Україною, Путін прийняв особисто і можна з впевненістю стверджувати, що і усі інші рішення він буде приймати особисто, без будь яких попередній консультацій.

Він вважає, що він – цар, а царі що хочуть те і роблять. Ще до початку цієї війни неодноразово писав, що це не буде якась локальна війна між РФ і Україною, це буде – Третя світова війна. Вона була б локальною, якби Путіну вдався бліцкриг. Бліцкриг не вдався, він програв на цьому етапі. Але тепер війна набрала усі обриси Третьої світової війни. Те, що вона поки що локалізована на території України, нічого не змінює. Посудіть самі. В центрі Європи на величезній території ідуть повномасштабні бойові дії з застосуванням усіх видів озброєнь, за виключенням поки що ядерних сил.

В цих бойових діях з обох боків приймає участь десятки тисяч солдатів, десятки тисяч одиниць військової техніки, в ході бойових дій відбуваються величезні руйнування і десятки тисяч жертв. В період Другої світової війни країни які виступили проти Гітлера, створили антигітлерівську коаліцію. За таким прикладом після початку агресії Путіна проти України, створена антипутінська коаліція із 47 країн; ця війна вже істотно впливає на світову економіку; за оцінками ООН 1.7 млрд людей можуть відчувати голод через ці воєнні дії, а десятки і сотні мільйонів людей можуть померти з голоду, оскільки українське продовольство, яке потрібно багатьом країнам навмисно заблоковано Путіним в українських портах.

По усьому світу відчуваються певні ознаки фінансової і енергетичної кризи. І є багато інших факторів, які вказують на планетарний масштаб війни в Україні. Те що війна поки що не вийшла за межі території України, це питання часу. Війна в Україні складається для Путіна незадовільно, його армія не змогла вирішити ні одної стратегічної мети. Путін програв стратегічно. Це уже усвідомлюють усі хто розбирається у військовій справі. І не мають особливого значення певні тактичні операції які зараз відбуваються. Путін програв. Путін це мабуть уже і сам зрозумів, але завдяки своєму величезному пропагандистському апарату намагається подати цей програш своєму населенню, як свою перемогу. З кожним днем війни і з кожною новою тисячею вбитих своїх солдат, йому це все важче і важче робити.

До тих пір, поки в магазинах РФ будуть хоч якісь харчі і буде працювати телевізор, а жінки будуть відпочивати на турецьких пляжах, коли в цей час їх чоловіки чи сини будуть продовжувати вбивати українців, знищувати міста і села, ґвалтувати українських жінок – вони будуть і далі йому вірити, але коли українські Збройні сили перетворять хоч одне російське місто, аналогічне Маріуполю, в те що рашисти перетворили це місто – от тоді у Путіна почнуться проблеми, а в РФ – бунт. І це не припущення, це – наші найближчі плани. Українська армія обов’язково звільнить від окупантів усю свою територію, а це буде шоком для усієї влади Путіна і його населення.

Це – найближча перспектива. Що буде робити Путін. Впевнений в тому, те – що вже неодноразово погрожував – може застосувати ядерну зброю. Це буде для нього єдиним спасінням. Тільки ядерна зброя може врятувати Путіна від втрати влади. Для нього сама велика трагедія, це не можлива загибель тисяч чи десятків чи сотень тисяч своїх солдатів , а втрата влади. Можливо Путін спочатку застосує тактичну ядерну зброю і не тільки в Україні, а і в інших європейських країнах, сподіваючись на те, що не отримає належної відповіді від НАТО. Але, можна без сумніву бути впевненим, що відповідь НАТО буде потужна однозначно і надзвичайно руйнівна для Путіна. Тобто, як тільки Путін, зважиться на ядерний удар, навіть тактичний, це буде початком глобальної ядерної катастрофи і Третя світова війна дуже швидко охопить увесь світ. І ті країни, які зараз споглядають, як Путін знищує велику європейську країну, а деякі навіть йому у цьому потурають – загинуть одними із перших.

Переможців у цій війні може і не бути. Що ж нам робити, як врятувати світ? Питання на перший погляд дуже складне, а якщо добре подумати, то ніякої складності. Світ же переміг і Гітлера, і Бен Ладена, і багатьох інших. Не можна допустити, щоб людство було заручником одного неадекватного, а може і божевільного, маніяка. Що в цій ситуації робити, коли ядерна катастрофа невпинно наближається. Закликати окремі країни, чи чинні міжнародні структури вплинути на Путіна, не ефективно і не дасть результату.

Путін розуміє тільки силу, все інше на нього не діє. Сподіватись на ООН – марно. Ця міжнародна структура була створена країнами переможцями у Другій світовій війні. Головний сенс її створення – не допустити Третьої світової війни. Але, як показав час, колись авторитетна глобальна міжнародна структура втратила свої первісні можливості і впливи і перетворилась на мало ефективну організацію, де багато говорять і мало що можуть зробити для безпеки на планеті. І головну деструктивну роль в цій міжнародній організації грає РФ, яка присвоїла собі велич перемоги усіх народів і держав над Гітлером і фактично сама зараз перетворилась на головного агресора. Завдяки своїм можливостям і процедурним повноваженням РФ заблокувала роботу цієї міжнародної організації і позбавила світ можливості ефективно впливати на агресора.

Сподіватись на те, що Рада безпеки ООН ухвалить рішення проти РФ – нереально, але навіть якщо таке і відбудеться, то РФ має право вето і рішення буде заблоковано, що вже не раз і було. Чи можна було запобігти Путінській агресії? Що можна було зробити щоб ця війна не розпочалася і не створила загрозу людству? Відповідь на це питання дуже проста – однозначно можна було не допустити. Для цього потрібно було відкинути штучно створені складнощі – прийняти Україну у НАТО.

Якби Україна була членом НАТО, Путін не наважився б розпочати цю війну. Але, війна вже розпочалася, що тепер робити щоб вона не закінчилася ядерною катастрофою? Знову відповідь на це складне питання може бути надзвичайно проста, – не дати можливості Путіну нанести ядерний удар. Але, як це зробити? Поки ще є час, треба діяти. Як вже зазначалось, ООН була створена для того щоб запобігти новій світовій війні, але, як відомо, у Третьої світової війни – переможців не буде, оскільки буде знищено все в тому числі і життя на планеті. Тому доцільно вже зараз ініціювати створення нової міжнародної структури, яка б враховувала усі зміни які відбулись у світі за останні 75 років і яка б мала ефективні механізми запобігання глобальної катастрофи на планеті. Мандат цієї новоствореної міжнародної структури повинен мати вирішальне значення щодо примусу агресора до миру.

По відношенню до агресора ніхто не повинен мати право вето, а сама форма міжнародних відносин, як агресія, повинна бути виключена. Ця організація повинна мати сили швидкого реагування, які могли б забезпечити виконання рішень, прийнятих цією організацією. Ядерні сили країн які їх мають повинні бути під міжнародним контролем, усі країни повинні бути рівні у своїх правах і можливостях. Якщо між країнами виникають суперечки, вони повинні бути розглянуті міжнародним судом, який утворить ця організація.

Має бути створена така міжнародна структура, яка об’єднає усі без винятку країни з однієї сторони, а з другої – ні одна суверенна країна не може бути поза межами цієї організації. Ця новостворена організація повинна мати правові механізми запобігання не тільки військової агресії, але їй фінансової, економічної, екологічної безпеки тощо. Одним із головних пріоритетів новоствореної організації повинно бути повага і не порушення міжнародно визнаних кордонів країн. Це, так би мовити, найближча перспектива. Я не за те, щоб розпустити ООН, – ні, цю міжнародну структуру можна залишити, але надати їй виключно гуманітарних функцій і повноважень, а нова міжнародна безпекова структура має бути створена і якомога швидше. Але що ж робити з реальною можливість ядерного удару, який може здійснити Путін?

Це головне завдання зараз для цивілізованого світу. Як вже було зазначено, необхідно не допустити можливості нанесення Путіним ядерного удару, або заблокувати механізм безпосереднього запуску ядерної зброї. Україна зараз в епіцентрі світової політики. І природньо, що саме наша країна повинна ініціювати кардинальні зміни в міжнародній політиці, особливо в частині безпекових гарантій. Адже Україна стала жертвою агресії в тому числі і через недосконалість міжнародних механізмів, які не забезпечили суверенну державу від агресії. Україна робила усе можливе на міжнародній арені, щоб запобігти вторгненню військ окупанта, але усі ці кроки не убезпечили її від цієї війни.

Це означає, що ці міжнародні безпекові гарантії не ефективні і не забезпечують захист країни від агресора, який нехтує будь якими своїми міжнародними зобов’язаннями і нормами міжнародного права, впроваджуючи новий стиль міжнародної політики – право через силу. Міжнародна спільнота не може продовжувати жити уявленнями про безпеку країн і народів, яка створилась після Другої світової війни, світ змінився і реально знаходиться на порозі Третьої світової війни.

Треба діяти. Українці героїчно і відважно відбивають усі атаки агресора, але можливості і ресурси нашого народу не безкінечні – Путін це знає, а тому і розраховує довготривалою війною виснажити український народ і дочекатись коли загине останній українець, але нас, українців, це не влаштовує – героїчні Збройні сили обов’язково завдадуть Путіну смертельної поразки, ця поразка призведе до краху Путіна і його влади.

Впевненість українців на безумовній перемозі над Путіним ґрунтується не тільки на героїзмі і самопожертві українського народу, але й підтримці наших щирих друзів у світі, які усвідомлюють, що їх мир і благополуччя на даний час, захищають українські солдати на полі бою. Український народ щиро вдячний за братерську допомогу, яку отримує з багатьох країн світу, але допомогу американського народу важко переоцінити, без такої допомоги Україна не справиться з світовим злом, яке являє собою – Путін і породжений ним рашизм.

Захищаючи Україну американський народ тим самим захищає і мир і щастя своєї країни. Але для того щоб врятувати світ від Третьої світової війни необхідні додаткові зусилля США і лідера західного світу – президента Джо Байдена. США є останньою надією, що цей світ можна зберегти і врятувати. В Україні багато хто не вірив у те, що Путін може розпочати повномасштабну війну, але він її розпочав. Тепер у світі багато хто не вірить, що Путін, може застосувати ядерну зброю, – може. Навіщо такий світ, якщо у ньому не буде Росії, – так налаштовують кремлівські пропагандисти російський народ.

Джерело: Обозреватель

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