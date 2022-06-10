Під Слов'янськом ворога чекає перешкода – Інститут вивчення війни

Спроби форсувати річку вже були і там загинули сотні рашистів

Росіянам буде важко взяти Слов'янськ через Сіверський Донець

Російські війська досягли незначних успіхів на північ від Слов'янська, але, ймовірно, зіштовхнуться з труднощами під час штурму міста через тактичні проблеми, пов'язані з форсуванням Сіверського Донця. Про це повідомив американський Інститут дослідження війни.

Зазначається, що російські війська наступали на Слов'янськ із південного сходу від Ізюма. Вони, ймовірно, намагаються використати свій контроль над районом навколо Святогірська, щоб просунутися у бік Слов'янська.

ISW пише, що спробам росіян просунутися до Слов'янська, ймовірно, заважає Сіверський Донець, який їм доведеться успішно перетнути на північ (в районі Святогірська–Тетянівки) і на схід від Слов'янська (в районі Райгородка), щоб просунутися до міста.

Російські війська продовжували наземні, повітряні та артилерійські атаки на схід від Бахмута і 9 червня досягли поступових успіхів. Зокрема, російські війська досягли часткового успіху в Комишувасі та Ротах. Крім того, російські війська продовжували безуспішні атаки на Нагірне та Миколаївку.

Як повідомляли в Генштабі, російські загарбники зосереджують свої зусилля на підготовці для подальших наступальних дій в напрямку Слов’янська, обстрілюють цивільну та військову інфраструктуру.

Нагадаємо, у кінці травня Збройні сили знищили приблизно 400 росіян на переправі через Сіверський Донець – ЗМІ.

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