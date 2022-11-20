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Рашисти відправляють пропагандистів на захоплені території України

Юрій Лящук
glavcom.ua
Рашисти відправляють пропагандистів на захоплені території України
Рашисти промиватимуть українцям мізки на окупованих територіях
фото ілюстративне

Росія воює не тільки за території, а й – за людей, які на них живуть

Кремль звозить на захоплені землі псевдожурналістів, які промиватимуть людям мізки пропагандою на новостворених філіях російський федеральних каналів.

Як повідомляє Центр національного спротиву, окупанти звозять на захоплені землі своїх журналістів. Ті мають організувати на захоплених теренах філіали всеросійської державної телерадіомовної компанії – або скорочено «ВДТРК».

Для організації мовлення окупанти планують використати захоплене майно суспільного мовлення та наявну мережу телерадіомовлення, зокрема 196 метрові телевежі у Маріуполі та Мелітополі,
– пишуть в Центрі спротиву.

Окрім того, там зазначають, що проблемою для ворога є українські журналісти, які не мають жодного бажання співпрацювати з ворогами. Власне, тому Кремлю доводиться відправляти в Україну своїх «кореспондентів».

Раніше Банкова спрогнозувала, що відбудеться з армією Путіна до весни.

Нагадаємо, Зеленський назвав головні умови для початку діалогу з Росією.

Також радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що Україна ніколи не відмовлялася від переговорів з Російською Федерацією, але для їх реалізації є певні умови.

Раніше стало відомо, чи було офіційне звернення Кремля щодо мирних переговорів.

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Теги: Мелітополь Маріуполь росія пропагандист окупанти війна

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