Рашисти відправляють пропагандистів на захоплені території України

Росія воює не тільки за території, а й – за людей, які на них живуть

Кремль звозить на захоплені землі псевдожурналістів, які промиватимуть людям мізки пропагандою на новостворених філіях російський федеральних каналів.

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Як повідомляє Центр національного спротиву, окупанти звозять на захоплені землі своїх журналістів. Ті мають організувати на захоплених теренах філіали всеросійської державної телерадіомовної компанії – або скорочено «ВДТРК».

Для організації мовлення окупанти планують використати захоплене майно суспільного мовлення та наявну мережу телерадіомовлення, зокрема 196 метрові телевежі у Маріуполі та Мелітополі,

– пишуть в Центрі спротиву.

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Окрім того, там зазначають, що проблемою для ворога є українські журналісти, які не мають жодного бажання співпрацювати з ворогами. Власне, тому Кремлю доводиться відправляти в Україну своїх «кореспондентів».

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