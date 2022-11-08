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Переговори з РФ. Зеленський назвав головні умови для початку діалогу

Альона Боженко
glavcom.ua
Переговори з РФ. Зеленський назвав головні умови для початку діалогу
Зеленський назвав п'ять умов для початку переговорів з РФ
фото: Офіс президента

Зеленський наголосив, що для можливості переговорів з Росією є п'ять чітких умов України

Президент України Володимир Зеленський назвав п'ять умов для початку переговорів з Російською Федерацією. Про це він розповів під час відеозвернення.

За словами гаранта, кожен має ставитися до необхідності зупинити агресію РФ так само серйозно, як і до кліматичних проблем.

«Кожен, хто серйозно розглядає кліматичний порядок денний, так само серйозно повинен розглядати й необхідність негайно зупинити російську агресію, відновити нашу територіальну цілісність і примусити Росію до справжніх переговорів про мир. До таких переговорів, які ми неодноразово пропонували і на які завжди отримували божевільні російські відповіді новими терактами, обстрілами чи шантажем», – сказав Зеленський.

Президент додав, що абсолютно зрозумілими умовами України є: відновлення територіальної цілісності, повага до Статуту ООН, відшкодування всіх збитків, завданих війною, покарання кожного воєнного злочинця і гарантії, що це не повториться.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки та Північноатлантичний альянс не відкидають можливості проведення мирних переговорів між Україною та Росією. Проте вони назвали одну умову таких перемовин – спочатку Україна повинна відвоювати Херсон.

Також радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що Україна ніколи не відмовлялася від переговорів з Російською Федерацією, але для їх реалізації є певні умови. 

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Теги: Володимир Зеленський переговори росія Україна

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