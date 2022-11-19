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Як Україна боротиметься з іранськими дронами – порада глави Мінцифри

Юрій Лящук
glavcom.ua
Як Україна боротиметься з іранськими дронами – порада глави Мінцифри
Україні потрібно виробляти власні дрони
фото: AFP

Україна має також робити кроки у розвитку власної технологічної промисловості

Росія продовжить знищувати критичну інфраструктру України, а для боротьби з цим Україні варто розвивати власну технологічну промисловість. Таку заяву зробив голова Мінцифри Михайло Федоров.

За словами міністра, держава-агресор, незважаючи на санкції, буде використовувати «чорний кеш» та віртуальні активи, купуючи на різних ринках через посередників товари подвійного призначення.

Ціль Росії – економити дороговартісні крилаті ракети та продовжити знищувати критичну інфраструктуру України, вважає Федоров. У боротьбі з цим мають допомогти інноваційні рішення «антишахід», дрони для збиття дронів, сучасні засоби радіоелектронної боротьби, нові джерела отримання інформації про БПЛА на низьких висотах. 

Україна має також робити кроки у розвитку власної технологічної промисловості, зазначив міністр: «Дрони різного типу, які будуть формувати нові виклики ворогу. Але, що важливо, потрібне виробництво у промислових масштабах».

Раніше повідомлялось, що Іран придумав схему, як уникнути санкцій.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Ірану Хоссейн Амірабдоллахян 5 листопада вперше визнав, що його країна надавала Росії дрони-камікадзе, але наполягає на тому, що передача відбулася до війни РФ проти України.

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Теги: росія війна Іран безпілотник Міністерство цифрової трансформації України Михайло Федоров

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