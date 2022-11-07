Головна Країна Політика
search button user button menu button

Переговори з Росією: Банкова зробила заяву

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Переговори з Росією: Банкова зробила заяву
Подоляк наголосив, що для початку переговорного процесу необхідно, щоб РФ вивела війська з України
фото: Офіс президента

Подоляк: «Потрібно розуміти: Україна ніколи не відмовлялася від переговорів»

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що Україна ніколи не відмовлялася від переговорів з Російською Федерацією, але для їх реалізації є певні умови.  Про це Подоляк написав у Телеграм.

«Потрібно розуміти: Україна ніколи не відмовлялася від переговорів. Наша переговорна позиція відома і відкрита», – написав Подоляк.

Радник Банкової також назвав дві умови для реалізації переговорного процесу:

  • Спочатку РФ виводить війська з України
  • Далі – все інше.

«Чи готовий Путін? Очевидно, ні. Тому ми конструктивні у своїй оцінці: будемо говорити з наступним лідером РФ», – наголосив Подоляк.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки та Північноатлантичний альянс не відкидають можливості проведення мирних переговорів між Україною та Росією. Проте вони назвали одну умову таких перемовин – спочатку Україна повинна відвоювати Херсон.

Читайте також: Армія Росії має піти. Якими є умови для переговорів між Путіним і Зеленським

Теги: переговори Херсон Україна путін росія

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Російський диктатор заявив про готовність чекати на згоду України вести переговори
Ображений Путін знову просить про переговори
1 листопада, 09:52
Україна бачить результати політики РФ
«Для нас там немає нічого нового». Зеленський розповів, чим завершаться переговори з Росією
2 листопада, 22:08
Переговори з РФ: Штайнмаєр заявив, що рішення за Україною
Переговори з РФ: Штайнмаєр заявив, що рішення за Україною
Вчора, 20:45

Політика

Нардепка Королевська 16 років приховувала нерухомість у Підмосков’ї
Нардепка Королевська 16 років приховувала нерухомість у Підмосков’ї
Переговори з Росією: Банкова зробила заяву
Переговори з Росією: Банкова зробила заяву
США схиляють Україну до переговорів? Соратник Зеленського пояснив, у чому плюс
США схиляють Україну до переговорів? Соратник Зеленського пояснив, у чому плюс
Зеленський зустрівся з Говардом Баффетом: про що говорили (відео)
Зеленський зустрівся з Говардом Баффетом: про що говорили (відео)
Націоналізація стратегічно важливих підприємств: Данілов повідомив деталі
Націоналізація стратегічно важливих підприємств: Данілов повідомив деталі
Одне із міст України може отримати нову назву. У Раді зареєстровано постанову
Одне із міст України може отримати нову назву. У Раді зареєстровано постанову

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
199K
Мер латвійського міста звинуватив Україну у нападі Росії: відповідь МЗС
99K
Радник Байдена тісно спілкується з оточенням Путіна: названо причину
90K
Посол заявив про велику проблему для України з території Білорусі
71K
Переговори України з РФ: США і НАТО назвали важливу умову
61K
Банкова заявила про зміну Росією тактики війни: названо три основні пункти
48K
Росія змінила свою риторику щодо ядерної війни – висновок ISW

Новини

Націоналізація стратегічних підприємств і постачання Nasams. П'ять важливих новин 7 листопада
Сьогодні, 21:00
Кейс «Північного потоку»: як російська пропаганда намагається змусити повірити в свої фейки
Сьогодні, 14:43
У Лисичанську ЗСУ знищили батальйон окупантів – Генштаб
Сьогодні, 07:19
У Білорусі проводиться доукомплектування військ російських окупантів
5 листопада, 07:27
ЗСУ знищили на Херсонщині колону окупантів і три їхні переправи
5 листопада, 07:16
Проти армії та за Путіна – ЗМІ розкрили, яка насправді ціна критики воєнкорів окупантів
4 листопада, 08:40

Прес-релізи

Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
1 листопада, 14:35
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту