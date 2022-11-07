Переговори з Росією: Банкова зробила заяву
Подоляк: «Потрібно розуміти: Україна ніколи не відмовлялася від переговорів»
Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що Україна ніколи не відмовлялася від переговорів з Російською Федерацією, але для їх реалізації є певні умови. Про це Подоляк написав у Телеграм.
«Потрібно розуміти: Україна ніколи не відмовлялася від переговорів. Наша переговорна позиція відома і відкрита», – написав Подоляк.
Радник Банкової також назвав дві умови для реалізації переговорного процесу:
- Спочатку РФ виводить війська з України
- Далі – все інше.
«Чи готовий Путін? Очевидно, ні. Тому ми конструктивні у своїй оцінці: будемо говорити з наступним лідером РФ», – наголосив Подоляк.
Нагадаємо, Сполучені Штати Америки та Північноатлантичний альянс не відкидають можливості проведення мирних переговорів між Україною та Росією. Проте вони назвали одну умову таких перемовин – спочатку Україна повинна відвоювати Херсон.
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