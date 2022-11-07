Переговори з Росією: Банкова зробила заяву

Подоляк наголосив, що для початку переговорного процесу необхідно, щоб РФ вивела війська з України

Подоляк: «Потрібно розуміти: Україна ніколи не відмовлялася від переговорів»

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що Україна ніколи не відмовлялася від переговорів з Російською Федерацією, але для їх реалізації є певні умови. Про це Подоляк написав у Телеграм.

«Потрібно розуміти: Україна ніколи не відмовлялася від переговорів. Наша переговорна позиція відома і відкрита», – написав Подоляк.

Радник Банкової також назвав дві умови для реалізації переговорного процесу:

Спочатку РФ виводить війська з України

Далі – все інше.

«Чи готовий Путін? Очевидно, ні. Тому ми конструктивні у своїй оцінці: будемо говорити з наступним лідером РФ», – наголосив Подоляк.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки та Північноатлантичний альянс не відкидають можливості проведення мирних переговорів між Україною та Росією. Проте вони назвали одну умову таких перемовин – спочатку Україна повинна відвоювати Херсон.