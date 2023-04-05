Реформування Радбезу ООН є терміновою необхідністю – Ердоган

Ердоган: «Світопорядок, за яким долю людства звершує лише п’ять країн, недієздатний».

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що комплексна реформа Ради безпеки ООН є нагальною потребою. Про це пише Anadolu.

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Ердоган наголосив, що сучасний світовий порядок, за яким лише п’ять країн мають великий вплив, є недієздатним. Він закликав до всеосяжної реформи Ради безпеки ООН.

Президент Туреччини також висловив надію на можливість встановлення «справедливого миру» щодо війни Росії проти України. Він вважає, що такий вихід із конфлікту дозволить «обом сторонам отримати почесний вихід із ситуації, і виведе регіон з виру, у який його втягнули».

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Нагадаємо, 1 квітня розпочалося місячне головування Росії в Радбезі ООН.

До слова, Україна оприлюднила докази незаконності перебування РФ у Радбезі ООН.