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Міфи та правда про електронні рецепти. Як українці купуватимуть ліки

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Міфи та правда про електронні рецепти. Як українці купуватимуть ліки
З 1 квітня усі рецептурні ліки відпускатимуть за електронним рецептом
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Міністерство охорони здоров'я відповіло на найпопулярніші запитання українців

З 1 квітня для придбання рецептурних препаратів додається цифровий інструмент – е-рецепт. Міністерство охорони здоров'я відповіло на найчастіші питання українців та розповіло, як саме українці зможуть купувати ліки за електронними рецептами. 

МІФ: На всі ліки тепер буде потрібен рецепт

Рецепт потрібен лише на рецептурні ліки. МОЗ не змінює перелік та умови відпуску рецептурних ліків. Усі ліки, що й раніше підлягали відпуску за рецептом лікаря тепер можна буде придбати не лише за паперовим, але й за електронним рецептом.

МІФ: Рецептурні ліки будуть відпускатися виключно за е-рецептом

Ні, ліки можна придбати як за паперовим, так і е-рецептом. При цьому е-рецепт має ряд переваг над паперовим бланком, а тому зручніший зокрема і при регулярному прийомі ліків.

МІФ: За відсутності світла буде неможливо отримати рецепт на ліки

За відсутності світла лікар випише вам паперовий рецепт. На перехідному періоді впродовж воєнного стану аптеки зобовʼязані використовувати як електронні, так і паперові рецепти.

МІФ: Це не потрібні зміни під час війни

Відпуск рецептурних ліків завжди мав здійснюватися за призначенням лікаря, ця вимога не є новою, з квітня лише додається додатковий інструмент – е-рецепт. Е-рецепт буде вводитися поступово з можливістю використання паперових рецептурних бланків.

МІФ: Багато ВПО не зможуть отримати ліки, оскільки втратили доступ до своїх сімейних лікарів

Для отримання електронного рецепта не потрібно мати декларацію з сімейним лікарем. Виписати рецепт на рецептурний препарат зможе будь-який лікар, який відповідає за ваше лікування – хірург, терапевт, кардіолог чи онколог.

МІФ: Тепер неможливо буде отримати ліки, оскільки запис до лікаря на декілька днів вперед

Якщо ви відчуваєте погіршення самопочуття, обовʼязково зверніться до лікаря. Лікар зможе оцінити стан вашого здоровʼя, провести клінічну діагностику та призначити лікування, яке буде ефективним та безпечним для вас. А всі повторні рецепти на потрібні ліки ви зможете отримати дистанційно. У разі екстрених ситуацій також пацієнт може викликати бригаду швидкої медичної допомоги.

МІФ: Тепер лікарі призначатимуть лише дороговартісні ліки

Насправді електронний рецепт не містить торгових назв препаратів, а лише міжнародну непатентовану назву, іншими словами – діючу речовину. Так ви зможете самостійно прийняти рішення щодо бренду лікарського засобу з відповідною речовиною, відповідно до свого бюджету. Ні лікар, ні фармацевт не зможе вплинути на ваш вибір.

МІФ: Тепер буде неможливо придбати ліки проти тиску/алергії/знеболювальні засоби без рецепта

Якщо цей препарат відповідно до інструкції підлягає відпуску виключно за рецептом лікаря, у такому випадку дійсно потрібен рецепт. Однак, це не нова норма, МОЗ не змінює правила відпуску лікарських засобів. При цьому ви завжди можете отримати рекомендацію від фармацевта щодо безрецептурних аналогів зазначених ліків, а ще краще – звернутися до лікаря, який призначить вам ефективне лікування.

МІФ: Це незручно для пацієнтів, які мають хронічні захворювання

З впровадженням е-рецепта не потрібно щоразу звертатися до лікаря на прийом для того, щоби отримати рецепт на ліки. Це можна буде зробити зокрема і дистанційно. Призначення ліків завжди будуть доступні у вашому смартфоні. Це ще одна перевага електронного рецепта, над паперовим.

МІФ: Тепер неможливо буде придбати навіть звичайний етиловий спирт без рецепта

Дійсно, існують певні обмеження на відпуск спиртових розчинів. Проте в асортименті аптек можна знайти упаковки, які не підлягають відпуску за рецептом. Є доступні опції в іншому обʼємі, або ж є інші антисептичні засоби, які можна вільно купити аптеці.

МІФ: Тепер комбіновані оральні контрацептиви та контрацептиви екстреного застосування будуть за рецептом

Здебільшого всі гормоновмісні лікарські засоби є рецептурними у багатьох країнах світу, оскільки можуть мати серйозний влив на гормональне здоровʼя та самопочуття жінки. Саме тому їх застосування має контролюватися медичним спеціалістом. Ця норма не є новою і є поширеною світовою практикою. У разі тривалого прийому КОК лікар може виписувати рецепт на ліки дистанційно, це суттєво спростить процес призначення.

МІФ: Тепер буде неможливо придбати ліки для тварин у звичайній аптеці

Жодних додаткових змін чи обмежень щодо відпуску лікарських препаратів для тварин не передбачається.

Нагадаємо, що в соціальних мережах вибухнув скандал через запровадження рецептів на популярні ліки. Українці вважають, що реформа є не на часі, тому що це додасть зайвої мороки. 

МОЗ відреагувало на суперечку. Міністр охорони здоров'я пояснив, чому контроль обігу рецептурних ліків є важливим

Читайте також: Перелік лікарських засобів, на які з 1 квітня потрібен рецепт: деталі
Теги: здоров'я ліки рецепт лікар реформа

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