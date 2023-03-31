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Головування Росії в Радбезі ООН: США спрогнозували дії країни-агресора

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Головування Росії в Радбезі ООН: США спрогнозували дії країни-агресора
Із 1 квітня Росія головуватиме в Радбезі ООН
фото з відкритих джерел

У США прокоментували майбутнє головування Росії в Радбезі ООН

Поки що немає міжнародно-правового шляху, щоб вигнати Росію з Ради Безпеки ООН. Про це заявила речниця Білого дому Карін Жан-П'єр під час брифінгу.

У США вважають, що Росія й надалі використовуватиме своє місце в ООН для поширення дезінформації та спроб виправдати свої дії в Україні, зокрема, військові злочини, які скоюють російські солдати.

«Країні, яка грубо порушує Статут ООН і вторгається до свого сусіда, не місце у Раді Безпеки ООН», – зазначила Жан-П'єр.

Представниця Білого дому додала, що неприємно було б бачити головування Росії в Радбезі ООН, насправді це в основному церемоніальна посада, яка передається іншим членам за принципом ротації.

Нагадаємо, у п’ятницю, 31 березня, Рада Безпеки ООН проведе засідання для обговорення погроз президента РФ Володимира Путіна розмістити ядерну зброю на території Білорусі.

П’ятниця – останній день березня, місяця, протягом якого в Радбезі головує Мозамбік. З 1 квітня головування переходить до Росії, яка займає в Радбезі ООН місце СРСР.

Теги: Радбез ООН росія США війна

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