Ракетний удар по Слов’янську та німецькі «Леопарди» в Україні. Головне за 27 березня

СБУ викрила корупційну схему на Одеській митниці

Росіяни завдали ракетного удару по Слов’янську. Президент Зеленський відвідав позиції українських захисників у Запорізькій області. А Німецькі танки Leopard 2 прибули в Україну. Ці та інші події 27 березня «Главком» зібрав у добірку, щоб ви були в курсі головних новин.

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Удар по Слов'янську: п’ятеро поранених у важкому стані, двоє загиблих

Сьогодні, 27 березня, росіяни завдали ракетного удару по Слов’янську Донецької області. Дві ракети поцілили по центру Слов’янська. Ще дві ракети окупанти випустили по Дружківці. Повністю зруйновано дитячий будинок, пошкоджено об’єкти соціальної інфраструктури. Кількість поранених внаслідок удару Росії по Слов'янську Донецької області зросла до 34, а число загиблих – до двох.

Зеленський відвідав українських захисників у Запоріжжі

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 27 березня, відвідав передові позиції українських воїнів у Запоріжжі. «Запорізька область. Передові позиції. Маю честь сьогодні бути тут, поруч із нашими військовими», – написав президент.

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Також глава держави відвідав військовий госпіталь, де проходять лікування українські військовослужбовці, які зазнали поранень під час відбиття повномасштабного вторгнення Росії.

Під час свого візиту у Запоріжжя, президент Володимир Зеленстький разом із гендиректором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі оглянув пошкодження Дніпровської ГЕС.

Скандал із послом у Болгарії: Ілащук приступила до роботи

Призначена надзвичайним і повноважним послом України в Болгарії Олеся Ілащук, прибула до Софії та взялася за виконання обов’язків. Цю інформацію підтвердив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

Німецькі танки Leopard 2 прибули в Україну – Spiegel

Сьогодні, 27 березня, в Україну прибули танки Leopard 2 від німецьких союзників. «Танки Leopard 2 із Німеччини були передані Україні», – йдеться у повідомленні.

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Як зазначається, передача відбулася приблизно через два місяці після того, як уряд Німеччини ухвалив рішення про постачання танків. Як повідомлялося, уряд Німеччини передасть Україні 18 танків Leopard 2A6 замість раніше анонсованих 14 одиниць. Зазначається, що ці бойові машини спільно з тими, які передадуть Україні Португалія та Швеція, сформують батальйон на танках Leopard 2A6.

Утікає з країни? Митрополита Павла застукали у паспортному столі (відео)

Намісник Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври Української православної церкви Московського патріархату митрополит Павло (Петро Лебідь) був помічений під час процедури оформлення закордонного паспорта. Священника Московської церкви зняв на відео читач «Главкома».

Митрополит Павло відвідав паспортний сервісний центр на станції метро Харківська. На відео видно, що митрополит розгубився, побачивши, що його знімають. Він намагався швидше закінчити оформлення документів та чимшвидше покинути приміщення.

Росія заявила про будівництво нового пункту зберігання ядерної зброї

Кремль планує завершити на початку 2024 року будівництво берегової інфраструктури в Тихому океані для базування атомних підводних човнів та ядерних торпед «Посейдон».

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Основна база атомних підводних човнів з балістичними ракетами Тихоокеанського флоту Росії розташована на південно-східному узбережжі Камчатського півострова, на Далекому Сході Росії.

Зернова угода. СБУ викрила корупційну схему на Одеській митниці

Служба безпеки України ліквідувала корупційну схему у головному управлінні Держпродспоживслужби в Одеській області. Учасники оборудки вимагали гроші з представників компаній, які експортують українську агропродукцію у межах зернової угоди.

Страйкують McDonald's, аеропорт, кінотеатри. Що відбувається в Ізраїлі

Нові компанії та організації оголошують про негайне приєднання до загального страйку в Ізраїлі, раніше оголошеного головою організації профспілок країни. Зокрема, про негайну участь у страйку оголосила Електрична компанія, великі мережі кінотеатрів, мережа McDonald's.

Страйки проводяться на знак протесту проти судової реформи та звільнення міністра оборони Йоава Галланта після того, як він закликав уряд заморозити законодавство про судову реформу. Зазначимо, що скандальна судова реформа включає надання парламенту можливості скасовувати рішення, прийняті Верховним судом.