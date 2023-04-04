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Україна оприлюднила докази незаконності перебування РФ у Радбезі ООН

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Україна оприлюднила докази незаконності перебування РФ у Радбезі ООН
Постпред РФ в ООН Василь Небензя заявив, що Росія є продовжувачем Радянського Союзу
фото з відкритих джерел

Україна неодноразово порушувала питання законності перебування Росії в ООН

Перебування Росії в Раді Безпеки ООН та Генеральній Асамблеї ООН ніколи не обговорювалося на жодному рівні в Організації Об’єднаних Націй і не ставилося на голосування. Про це заявив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця, реагуючи на слова постпреда РФ Василя Небензі на пресконференції.

«Посланець Путлера, безумовно, не дозволяє фактам стати на заваді його позиції. Сумнозвісний передріздвяний лист Єльцина про намір Москви захопити місце радянського союзу в Раді Безпеки ООН ніколи не обговорювався ні в РБ, ні в Генасамблеї», – написав Кислиця у Twitter.

Дипломат проілюстрував свій допис знімком річного звіту Ради Безпеки ООН (16 червня 1991 року – 15 червня 1992 року) – документом, який засвідчує відсутність правових підстав вважати Росію продовжувачем СРСР в ООН.

«На сторінці 277 міститься примітка… «Питання, доведені до відома Ради Безпеки, але не обговорені в Раді протягом звітного періоду», – зазначив український постпред.

Звіт містить такий запис: «Листом від 24 грудня 1991 року Генеральний секретар звернувся до голови Ради Безпеки з проханням довести до відома членів РБ текст листа, датованого тим самим днем, від постійного представника Союзу Радянських Соціалістичних Республік, що перенаправляє Генеральному секретареві лист… від президента Російської Федерації пана Бориса Єльцина, у якому той інформує Генерального секретаря про те, що членство СРСР в ООН… включаючи Раду Безпеки і всі інші органи та організації системи Організації Об'єднаних Націй, продовжується Російською Федерацією за підтримки країн Співдружності незалежних держав».

Також Єльцин просить використовувати в ООН назву «Російська Федерація» замість «Союз Радянських Соціалістичних Республік».

Як повідомляє Укрінформ, Небензя, відповідаючи на запитання на пресконференції у штаб-квартирі ООН, заявив, що його держава є продовжувачем Радянського Союзу, тому законно перебуває в Організації Об’єднаних Націй та в Раді Безпеки ООН.

Україна неодноразово порушувала питання законності перебування Росії в ООН, оскільки в жодних документах Організації її членство не передбачено. Серед засновників ООН – Сполучені Штати Америки, Велика Британія, Франція, Китай, радянський союз, які також є постійними членами Радбезу. Росії в цьому переліку немає.

Для набуття членства в ООН відповідне рішення має підтримати Рада Безпеки, за нього має проголосувати Генеральна Асамблея не менш як двома третинами голосів.

Нагадаємо, 1 квітня розпочалося місячне головування Росії в Радбезі ООН.

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Теги: ООН росія Україна Радбез ООН

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