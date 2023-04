Україна оприлюднила докази незаконності перебування РФ у Радбезі ООН

Перебування Росії в Раді Безпеки ООН та Генеральній Асамблеї ООН ніколи не обговорювалося на жодному рівні в Організації Об’єднаних Націй і не ставилося на голосування. Про це заявив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця, реагуючи на слова постпреда РФ Василя Небензі на пресконференції.

«Посланець Путлера, безумовно, не дозволяє фактам стати на заваді його позиції. Сумнозвісний передріздвяний лист Єльцина про намір Москви захопити місце радянського союзу в Раді Безпеки ООН ніколи не обговорювався ні в РБ, ні в Генасамблеї», – написав Кислиця у Twitter.

Putler’s envoy certainly doesn’t let facts get in the way of his opinions. The infamous Xmas eve letter of Yeltsin about Moscow’s intention to grab Soviet UNSC seat has never been discussed neither in the Council nor in GA per the Council’s report. Mind the present perfect tense https://t.co/4NAgbEqIua pic.twitter.com/kOUwVyZrz3