Нові правила купівлі ліків: очільник МОЗ заспокоїв українців

Рецептурні препарати в Україні завжди випускалися за рецептом

Ляшко переконаний, що нововведення спростить життя українцям

Останніми днями українців сколихнула новина, що певні препарати можна буде купити лише за рецептом. Однак перелік ліків, які відпускають за рецептами, не змінився. Про це в етері телемарафону повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

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Нововведення передбачає лише створення додаткового сервісу електронних рецептів для певної групи препаратів. Насамперед Ляшко пояснив, що питання полягає в тому, що українці повинні звикати до цифрових сервісів, які показують прогресивність і значно спрощують життя.

«Є група препаратів, які повинні продаватись за рецептом лікаря. Ця група не змінювалась МОЗ ні до повномасштабної війни, ні зараз», – розповів міністр.

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Він наголосив, що 1 квітня 2022 року МОЗ планувало ввести е-рецепти для антибіотиків. Однак через те, що почалось повномасштабне вторгнення впровадження електронних рецептів, як додаткового сервісу для пацієнта, відтермінували.

Аби максимально спростити ситуацію для населення, у травні МОЗ відхилило рецептурний випуск на всі ліки. Натомість коли у серпні постачання медикаментів у виробників стабілізувалось, міністерство почало повністю контролювати процес випуску ліків по регіонах.

Відтак, у серпні 2022 року запустили додатковий сервіс електронних рецептів на антибіотики. З того часу міністерство готувало електронну базу, щоб запустити е-рецепт ще й на всю групу рецептурних препаратів.

«Цей електронний рецепт спрощує нам життя. Якщо в людини хронічна хвороба і препарат потрапляє до програми «Доступні ліки» або ж не потрапляє туди, то пацієнт може зв'язатися з лікарем дистанційно й не йти безпосередньо до нього», – пояснив Ляшко.

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Якщо засіб є в електронній системі охорони здоров'я, лікар має право дистанційно виписати на нього рецепт. Таким чином МОЗ зможе реагувати на виклики сьогодення й буде отримувати рецептурні препарати, спираючись на дані електронної бази.

Крім того, міністр наголосив, що відпуск рецептурних препаратів не регулюється запровадженням е-рецепта.

За словами Ляшка, рецептурні препарати в Україні завжди випускалися за рецептом. Однак аптечні мережі користувалися тим, що паперовий рецепт не потрібно було зберігати в аптеці. Це дозволяло аптекам відпускати рецептурні препарати без рецепта.

Також у МОЗ нагадують, що контроль за випуском препаратів не посилився. Ляшко заявив, що електронні рецепти дадуть змогу побачити, як працюють лікарі та на які ліки є найбільший попит. Ба більше, за словами міністра, медиків, які, до прикладу, лікують ГРВІ антибіотиками або протимікробними засобами, будуть відправляти на переатестацію.

«Треба впливати, тому що за самолікуванням криється велика проблема», – резюмував Ляшко.

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Нагадаємо, з 1 квітня електронний рецепт потрібен буде на всі засоби для зниження артеріального тиску, гормональні препарати і деякі популярні знеболювальні: перелік лікарських засобів, на які потрібен рецепт.

До слова, Міністерство охорони здоров'я відповіло на найпопулярніші запитання українців – міфи та правда про електронні рецепти: як українці купуватимуть ліки.

Як відомо, у соціальних мережах вибухнув скандал через запровадження рецептів на популярні ліки. Українці вважають, що реформа є не на часі, тому що це додає зайвої мороки для громадян.

МОЗ відреагувало на суперечку: міністр охорони здоров'я пояснив, чому контроль обігу рецептурних ліків є важливим